東出昌大、結婚めぐるトラブルの“忠告”に苦笑い みちょぱも思わずツッコミ「真面目に言ってんだよ！」
俳優の東出昌大（37）が、4日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。手相から導き出された“忠告”に苦笑いを浮かべた。
【写真】幸せな様子が伝わってくる…東出夫妻そろって初のメディア出演で満面の笑み
東出は2012年、映画『桐島、部活やめるってよ』で俳優デビュー。同作で『第36回日本アカデミー賞』新人俳優賞など数々の新人賞を受賞すると15年1月、俳優の杏と結婚したが、20年8月に離婚した。しかし24年には再婚、そして25年2月には妻が出産したことを明かしている。
この日は俳優の成宮寛貴とともに番組にゲスト出演した。大串ノリコ氏の手相占いを受けたが、左手の結婚線が下降していることを指摘され、大串氏からは「結婚のトラブルになる」と一言。これに東出は「これ左手だから、自分がもともと持っている？ それはもう、自分を責めるしかない」と苦笑いだった。
さらに、大串氏は現在の結婚にも注意必要だと指摘し「東出さんの場合、恋愛をしちゃうと理性が効かなくなっちゃうから、恋に溺れないようにしてください」と忠告。東出が「御意」と返すと、VTRを見守っていた“みちょぱ”こと池田美優から「真面目に言ってんだよ！」と鋭いツッコミが飛んだ。
