【世界史の失敗学】成功者が「老害」に変わる瞬間…ナポレオンが口にした“禁断のひと言”
ナポレオンはなぜ「80万の兵」を過信して自滅したか？ 大企業病の“元祖”に学ぶ教訓
ナポレオンの過信
「ヨーロッパはよろよろの老婆」
忠臣の諫言を消し去る「絶対者」の驕り
ナポレオンの無謀とも思える計画に対して、警察大臣フーシェは強く反対します。「スペイン戦線が不安定な今、ロシアと戦うのは危険すぎる」と忠告したのです。
しかし、ナポレオンはこの諫言を一蹴し、次のように語りました。
「欧州は老いた老婆」――狂い始めた現実感覚
「もし私がサンクトペテルブルクにおけるイギリスの影響を一掃すれば、すぐにスペインは降伏する。私は80万の兵を持ち、ヨーロッパ全体の軍を率いて進軍することもできる。ヨーロッパなど、80万の兵を持つ私にとっては“よろよろの老婆”にすぎない！」
この発言には、これまで数々の勝利を積み重ねてきたナポレオンの「無敵神話」への陶酔がはっきりと表れています。彼のなかでは、もはやヨーロッパ全体ですら思いのままに扱える存在になっていたのです。
巨星墜つ――栄光の頂に潜む「成功の罠」
「おごり」の始まりが、没落の兆し。ナポレオンのこの過信は、歴史の大きな転換点となります。実際、ロシア遠征（1812年）はフランス軍にとって壊滅的な敗北をもたらし、以後のナポレオンは退勢に転じます。
リーダーとして最も警戒すべきなのは、「成功が積み上がった先に生まれる過信」です。ナポレオンは、まさにその罠に陥ってしまったといえるでしょう。
【解説】「異論」という組織の免疫システムを排除する
フーシェの諫言を無視した瞬間、ナポレオン帝国は「健全な危機管理機能」を喪失しました。カリスマ経営者が陥りやすい最大の罠は、周囲をイエスマンで固め、自分に都合の悪い情報（＝不都合な真実）を遮断してしまうことです。
会議室から反対意見が消えたとき、それは組織の団結ではなく、思考停止と崩壊のカウントダウンが始まったと捉えるべきでしょう。
「規模」を「強さ」と履き違える錯覚
「80万の兵」という数字への過信は、現代で言えば「売上高」や「社員数」などの規模だけを誇り、市場の変化（顧客心理や競合の進化）を見落とす「大企業病」の末期症状です。
どれほどリソースが潤沢でも、戦略が市場環境（ロシアの地理や気候）とズレていれば、その巨体は維持コストのかかる「ただの重荷」に変わります。ナポレオンは、強みであったはずの機動力を、自らの肥大化した組織によって殺してしまったのです。
アンラーニング（学習棄却）の欠如
「欧州は老いた老婆」という言葉は、ナポレオンが過去の成功体験に過剰適応し、現実を正しく認識できなくなっていたことを示しています。
名経営者と呼ばれる人ほど、絶頂期にこそ自らの成功法則を疑い、ゼロベースで考え直す「アンラーニング」を行います。しかし、ナポレオンは自らの成功体験という檻に閉じ込められ、変化する現実に対して謙虚さを失ってしまったのです。
