ナポレオンはなぜ「80万の兵」を過信して自滅したか？ 大企業病の“元祖”に学ぶ教訓

【悩んだら歴史に相談せよ】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

ナポレオンの過信

「ヨーロッパはよろよろの老婆」

ナポレオン・ボナパルト（1769〜1821年）は、フランスの軍人であり、第一帝政の皇帝（ナポレオン1世）。イタリア半島の西に位置するフランス領コルシカ島で、地方貴族の家に生まれる。パリの陸軍士官学校を卒業後、軍人としての道を歩み始める。1789年にフランス革命が勃発すると、混乱のなかで昇進や失脚をくり返しながらも、王党派の鎮圧やイタリア遠征で戦功を上げ、次第に頭角を現していく。イギリスを中心とする対フランス大同盟が結成されると、クーデターを起こして第一統領となり実権を掌握。外国との戦争で次々と勝利を収める一方、内政面では法整備や産業振興などの政策を推進し、これらの功績により皇帝に即位する。その後も戦争を続け、ヨーロッパ大陸の大部分を勢力下に置くが、イギリスには敗北を喫する。このためイギリスの弱体化を狙って「大陸封鎖令」を発令するが、それに従わなかったロシアへの1812年の遠征で大敗。この敗北を契機に対フランス同盟軍が結成され、フランスへの進軍を許した結果、ナポレオン1世は1814年に退位を余儀なくされる。退位後、地中海のエルバ島に流されたが、再びパリに戻り皇帝に復位。しかし、イギリスとプロイセン（現在のドイツ）の連合軍にワーテルローの戦いで敗北（「百日天下」）し、その後は大西洋の孤島セントヘレナ島に流される。ここで激動の人生を終えることとなる。

忠臣の諫言を消し去る「絶対者」の驕り

ナポレオンの無謀とも思える計画に対して、警察大臣フーシェは強く反対します。「スペイン戦線が不安定な今、ロシアと戦うのは危険すぎる」と忠告したのです。

しかし、ナポレオンはこの諫言を一蹴し、次のように語りました。

「欧州は老いた老婆」――狂い始めた現実感覚

「もし私がサンクトペテルブルクにおけるイギリスの影響を一掃すれば、すぐにスペインは降伏する。私は80万の兵を持ち、ヨーロッパ全体の軍を率いて進軍することもできる。ヨーロッパなど、80万の兵を持つ私にとっては“よろよろの老婆”にすぎない！」

この発言には、これまで数々の勝利を積み重ねてきたナポレオンの「無敵神話」への陶酔がはっきりと表れています。彼のなかでは、もはやヨーロッパ全体ですら思いのままに扱える存在になっていたのです。

巨星墜つ――栄光の頂に潜む「成功の罠」

「おごり」の始まりが、没落の兆し。ナポレオンのこの過信は、歴史の大きな転換点となります。実際、ロシア遠征（1812年）はフランス軍にとって壊滅的な敗北をもたらし、以後のナポレオンは退勢に転じます。

リーダーとして最も警戒すべきなのは、「成功が積み上がった先に生まれる過信」です。ナポレオンは、まさにその罠に陥ってしまったといえるでしょう。

【解説】「異論」という組織の免疫システムを排除する

フーシェの諫言を無視した瞬間、ナポレオン帝国は「健全な危機管理機能」を喪失しました。カリスマ経営者が陥りやすい最大の罠は、周囲をイエスマンで固め、自分に都合の悪い情報（＝不都合な真実）を遮断してしまうことです。

会議室から反対意見が消えたとき、それは組織の団結ではなく、思考停止と崩壊のカウントダウンが始まったと捉えるべきでしょう。

「規模」を「強さ」と履き違える錯覚

「80万の兵」という数字への過信は、現代で言えば「売上高」や「社員数」などの規模だけを誇り、市場の変化（顧客心理や競合の進化）を見落とす「大企業病」の末期症状です。

どれほどリソースが潤沢でも、戦略が市場環境（ロシアの地理や気候）とズレていれば、その巨体は維持コストのかかる「ただの重荷」に変わります。ナポレオンは、強みであったはずの機動力を、自らの肥大化した組織によって殺してしまったのです。

アンラーニング（学習棄却）の欠如

「欧州は老いた老婆」という言葉は、ナポレオンが過去の成功体験に過剰適応し、現実を正しく認識できなくなっていたことを示しています。

名経営者と呼ばれる人ほど、絶頂期にこそ自らの成功法則を疑い、ゼロベースで考え直す「アンラーニング」を行います。しかし、ナポレオンは自らの成功体験という檻に閉じ込められ、変化する現実に対して謙虚さを失ってしまったのです。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。