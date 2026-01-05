会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

「指揮官先頭」で実践する

「ミッション、ビジョンを確立し、徹底することが大事」という話を前回しました。

しかし、こういう話をすると、「ミッションやビジョン、理念を作らないと、儲からないんだな」と単純に考えてしまう人も少なくありません。そういう気持ちで安易にミッションやビジョン、理念を作っても、それはうまくいきません。

ミッション、ビジョン、理念は「目的」や「行動規範」であって、儲ける手段ではないからです。それらが確立すると、結果として儲かるということです。

また、例えば「お客さま第一」や「社会への貢献」をビジョンとして掲げてはみたものの、社長がそれを信じて、先頭に立ってやろうとしなければ、結局は逆効果になってしまいます。

朝礼で「お客さま第一が大事だ」「社会への貢献を志そう」と語っておきながら、すぐその足で友人とゴルフ場へ行っているようでは、従業員はビジョンや理念を「社長が儲けるための方便だ」と思います。そんなことでは、誰もついてこないでしょう。これでは逆効果です。

まずは、自分が信じ、「指揮官先頭」で実践することが大切なのです。

経営者は常に見られているという意識を持て

経営者が信念を持って自分が実践したとき、初めてそれが生きてきます。形だけ真似をしても意味はないのです。むしろ、形だけ真似るくらいなら、やらないほうがいいくらいです。形だけなら、余計に人がついてこなくなります。

社長などの幹部社員は、ミッションやビジョン、理念の体現者でなければなりません。自分たちの一挙一動が、それらにかなったものであることが必要です。下の人たちはとてもよく上の人を見ているのです。

中国の古典に「暗いところから明るいところはよく見えるが、明るいところから暗いところは見えない」とあります。舞台の上と下の感じですが、経営者や幹部は明るいところにいて、比較的暗いところにいる部下の様子はそれほどよくは見えませんが、部下たちからは経営者や幹部の動きは、非常によく見えるものなのです。一挙手一投足を本当によく見ています。

経営者は、常に見られているという意識を持って行動することが大切です。

自分の頭で考える

ミッションやビジョン、理念の発表のタイミングですが、「自分の目が黒いうちは、絶対にこのミッション、ビジョン、理念はやり抜く」――そのくらいの信念を持ったときに、社内にそれを発表してください。先にも述べたように部下というのは、よく上司を見ているものです。

ですから、ビジョンや理念がなければいけないと思って、焦って形だけのものを発表してしまうと、逆効果になります。

しかし、今は激動の時代ですから、ミッション、ビジョン、理念が確立・徹底していないと、会社は長期的にはうまくいかないというのも事実です。そして安易に作ってしまっても、やはりうまくいきません。

言い方を変えるなら、社長の信念や志の問題なのです。

信念とは、自分の目が黒いうちは絶対に変えないものです。その信念を、自分の中で確立していくしかありません。

コンサルタントに「我が社のミッションやビジョン、理念を作って欲しい」と頼んでも、ある程度のお手伝いはできますが、最終的にすべて決めることはできません。

人の信念を代わりに考えるなど、ありえません。

中には、ミッション、ビジョン、理念をCI（Corporate Identity：コーポレートアイデンティティ）の一つ、つまり会社のロゴと同じくらいに考えている人もいますが、それは全く「経営」とは何かを知らない人です。

信念は、自分たちで作るしかありません。繰り返しますが、コンサルタントが会社のミッションやビジョンを最終的に決めるなど、あってはならないことです。

そのきっかけを作るくらいであれば、できるかもしれません。

一方、戦略立案ならもちろんお手伝いできます。戦略とは、ミッションやビジョンを追求するための手段です。そういうことは、コンサルタントが得意とするところです。

会社のミッションやビジョン、理念を作ることは、企業内部の人以外の誰も肩代わりできないことです。特に経営者が先頭に立って自分の信念を表明し、実践していくしかないのです。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM＆Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス（現セントケア・ホールディング）企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』（以上、ダイヤモンド社）、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』（以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』（以上、東洋経済新報社）、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何？」という人のための投資指標の教科書』（以上、PHP研究所）等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。