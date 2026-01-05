頭のいい人が「休み明け」にする、たった1つの習慣とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

連休明け、毎回どんな気分になりますか？

「連休明け」と聞くと、あなたはどんな印象を受けるだろうか？

たとえば、「あっという間に終わってしまった」「仕事に行きたくない」など、色々思い浮かべることはあるはずだ。

「休み明け」にするべき、たった1つの習慣

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

ほかのことに向かいそうになった注意をいったんリセットするには、ひと呼吸で十分だ。身体に注意を向けることで、脳内の雑音を鎮めることができる。

ひと呼吸するあいだ手を止めるだけで、注意を本来向けたいところに、つまりハイライトに戻すことができる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

気持ちが忙しないときほど、「ひと呼吸」を意識するのが重要だと彼らは言う。

必要なのは、気合でも根性でもなく、たった一度の「ひと呼吸」だ。

頭のいい人ほど、走り出す前に立ち止まり、自分の注意を正しい場所へ戻している。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）