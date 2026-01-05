「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として抜粋・編集した記事や、著者による書き下ろし記事で、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

子どもがインタビュアーになる

前回の記事では、親がインタビュアーとなって子どもに質問し、体験や気持ちを言語化させる「親子インタビュー」の方法をご紹介しました。親の問いかけが、子どもの内側にある思いや考えを言葉にするスイッチとなることをお伝えしました。

今回は、このアプローチをさらに発展させ、子ども自身がインタビュアーになる方法をご紹介します。「質問される側」から「質問する側」へと立場を変えることで、言語化に欠かせない「質問力」を育てることができます。

たとえば、夕食後に、「お父さんにインタビューしてみる？」と声をかけてみましょう。テーマはなんでもかまいません。「お父さんの仕事について聞いてみて」と促せば、子どもは次のような質問をするかもしれません。

・お父さんの仕事って、どんな仕事？

・どうして、その仕事を選んだの？

・仕事で一番大変だったことは？

・仕事で楽しいときってどんなとき？

・子どものころは、将来何になりたかったの？

ポイントは、「何でも質問していいからね」と伝え、子どもの興味のままに自由に質問させることです。最初は戸惑うかもしれませんが、親が誠実に答えることで、「質問っておもしろい」「もっと聞いてみたい」といった感覚が芽生えます。さまざまな質問をする中で、「いつ？」「どこで？」「だれが？」「なぜ？」「どうやって？」など、いわゆる「5W3H」の感覚も自然と身についていきます。

質問で、考える力と好奇心が育まれる

質問の経験を重ねるほど、子どもは言葉で考える力を伸ばしていきます。それと同時に、「もっと知りたい！」「こういうことも聞いてみようかな？」といった好奇心も育まれます。

もちろん、インタビューの中では、「仕事で怒られたことはある？」「なんで今ごまかしたの？」など、意外な質問やツッコミが飛び出すこともあるでしょう。そんなときも、「そんな質問はしちゃダメ」と遮らず、できるだけ誠意ある対話を続けてください。これは、子どもが「聞く力」を伸ばす貴重な訓練の場なのですから。

前の記事で紹介した「質問に答える力」と、後編で紹介した「質問する力」。

両方を経験することで、子どもは言葉にすることへの感覚を身に付け、自問自答する力も自然と養われていきます。親子のコミュニケーションが活性化し、相互理解が深まっていく点を含め、「親子インタビュー」には千金の価値があると言えるでしょう。

本書『12歳までに身につけたい「こどば」にする力 こども言語化大全』の中にも、家族や友達同士でできる、質問をしたり答えたりして盛り上がる遊びをたくさん紹介しています。

＊本記事は、『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）の著者山口拓朗氏による書き下ろしです。