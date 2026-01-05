¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏWBC¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤!?¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î°Ì´¤¬¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤Ë¡ÖºÆ¤Ó¼çÎÏ¤¬Éé½ý¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤é¡Ä¡×
¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÉé½ý¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°Ì´¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂçÊª¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬½Ð¾ì¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¡¢Âç²ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Í¡¹¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î°¦Â©2¿Í¤ò¸ò¤¨¤¿¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤ÎÇ®¿´¤Ê¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢WBC¤Ï½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×
¡¡¤½¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ã¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED Rising Apple¡Ù¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Á°²ó¤Î2023Ç¯Âç²ñ¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÉé½ý¤¬º£¤â¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¥á¥Ã¥Ä½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½Àï¤ÇºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¡¢3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç¡¢±¦É¨ç§¤òÃÇÎö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Î23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°²ó¤ÎWBC¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¡ÈÈá·à¡É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÈà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¡¼¥ë¤«¡©³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÉé½ý¤Ï¡¢¡ÖÈá·à¤À¤Ã¤¿¤¬¶öÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡ÖWBC¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤ËÉé½ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ø¤ÎÀïÎÏ¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Îº£¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¼çÎÏÁª¼ê¤¬WBC¤ÇÉé½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¶»¤¬ÄË¤à¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ëº£²ó¤â¥á¥Ã¥Ä½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¼ç¾¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²ñ»²²Ã¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯Á°¤Ë¡È°Ì´¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤âÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï