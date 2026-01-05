特等席で見ていた「ねぶた祭り」。

疲れて楽しめていなかった小学生を、男性のふとした心遣いがすっかり変えてくれました。

＜おちばさんからのおたより＞

20年ほど前、わたしが小学生の頃のお話です。

親に連れられて青森のねぶた祭りを見に訪れました。

当時私は北海道在住で、初めて乗ったフェリーや、お囃子の音や人混みに驚いて疲れてしまい、観覧席最前線でありながら、お祭りを楽しむ余裕がなく下を向いて座っていました。

今となってはそれがとても貴重で、ぜいたくな機会であったことがわかりますが、当時はそこまで理解できていませんでした。

そんな中、突然膝の上の手に鈴がひとつ置かれました。

男性のハネトさんが衣装に付けていた鈴を私にくださったんです（おそらく20代くらいの方だったように思います）。

祭りの様子が鮮やかに変化

その瞬間から、お囃子の音、ハネトさんの踊りや掛け声、ねぶたやハネトさんがまとった衣装の色彩が鮮やかに変化しました。

その後は最後までお祭りを楽しむことが出来ました。

あの時のハネトさんへ、あの時あなたが鈴をくださったおかげで、今でも忘れられない大切な思い出のひとつとなりました。

本当にありがとうございました。



（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）