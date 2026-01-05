「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が5日、X（旧ツイッター）を更新。「感情コントロール能力」について私見をつづった。

ひろゆき氏は「『感情をコントロールする能力』と幸福は相関すると考えてます」と切り出した。そして「良い生活習慣を取り入れるのも感情に負けるとできない。食欲を節制出来る人しか自分の見た目をコントロール出来ない。見た目をコントロール出来れば他者の評価も変えられる」と続け、「怠惰に負けずに受験に成功するのも他者評価の管理」と締めくくった。

この投稿に対し「無理じゃないの…？人間の本質は、そんなに変わらないのでw」というコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「無理だと思う人は出来ないまま。可能だと思った人が出来るようになる」と端的に返答した。

また「同意します。感情をコントロールする力は、長期的な幸福の土台です」「感情を制することが、人生を整える第一歩ですね」「まず感情が出てきる事を自覚していない人の方が多い気がする」「ほんとそうかも！感情・欲求・衝動を長期目標のために制御できる自己制御が絶対かも」「確かに、感情コントロール力は幸福の鍵」などとさまざまな反響の声が寄せられている。