◆りそなＢ２リーグ第１６節 鹿児島９０ー８４ベルテックス静岡（４日・浜松アリーナ）

ベルテックス静岡は鹿児島との第１戦を延長の末、８４―９０で落とし、２０２６年の初戦を白星で飾れなかった。前半の１０点ビハインドを後半に追いつき、今季チーム初の延長戦まで持ち込んだものの、最後は力尽きて連敗。５日の第２戦も浜松アリーナで行われる。

オーバータイムにもつれ込んだ死闘に敗れた。うま年初戦、ベルテックス静岡は好スタートを切ることができなかった。森高大ヘッドコーチ（３６）は「痛いことは痛い１敗。今後の糧にしていけるようにしたい」と絞り出すように話した。

追いつきながらも、相手の前に出ることはできなかった。第２クオーター（Ｑ）終盤に一度は１１点差を追いつきながら直後に連続ポイントを奪われ、結局は１０点ビハインドで前半を終えた。第４Ｑの残り５２秒にＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）の３点シュートで同点にしたが、延長で寄り切られた。「立ち上がりのディフェンスがソフトに入りすぎた。追いつくのにエネルギーを使ってしまった」と指揮官は悔やんだ。

ただ、リーグ序盤に比べ、粘り強さは出てきた。「かみ合うラインアップは増えてきた」と、森ヘッド。５日は折り返しとなるリーグ３０試合目。白星で中断期間を迎える。

（塩沢 武士）