富士市出身の巨漢中学生が今春、角界入りする。吉原三中の本多紘己（３年）が、このほど大相撲の錣山部屋に入門。相撲や格闘技の経験はないが、１８９・７センチ、１３５キロはすでに幕内力士にもひけを取らない体格だ。中学卒業後の春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）で初土俵を踏む予定。将来の夢は「一番上」と果敢に横綱を目指す。

すでにその目線は現役時代に１８６センチだった師匠・錣山親方（４４、元小結・豊真将）よりも高い。昨年末に学校内で行われた入門会見で、本多は「優しい心を持った強い力士になりたい」と緊張した面持ちで抱負を語った。

師匠との出会いは昨年４月に家族で遊びに行った神奈川・藤沢巡業。ファンへのサインを書いていた錣山親方の目に、横を通り過ぎる巨漢少年の姿が留まった。ペンを走らす手を止めて駆け寄り、即座に声をかけた。「君、相撲をやってみないか」

本多は面食らったが、親方はさわやかで、優しげだ。ゴールデンウィークを利用して東京・江東区の錣山部屋を訪問した。初めて見る朝稽古は「想像したより、２倍も３倍も厳しいと思った」。驚きもあったが「激しくぶつかり合う力士がかっこいいと思った」。その後も合宿に参加し、力士たちと接する中で、秋頃には入門の意志が固まった。

実は巡業へ遊びに行ったのには、父・俊之さん（５３）のちょっとした狙いがあった。誕生時は２７８０グラムとやや小さかったが、小３でサッカーを始めた頃には１７０センチ、７０キロほどに、みるみる成長。「この体格なら。相撲に興味を持つかも。１回見せたい」。だが、スカウトされることまでは想像していなかったという。「最初は恥ずかしがっていましたが、稽古見学に行ってからは一切言わなくなりました」。家族も全面的に応援することを決めた。

初場所の幕内力士の平均身長、体重は１８４・６センチ、１５６・７キロで、既にひけを取らないが、錣山親方は「まだまだ成長していて、これから心も体も鍛えていかなくてはいけない」とじっくり育てる方針。だが、「手足の長さからは突き押しが強力だった曙さん（元横綱、故人）を思い出した」とその潜在力に期待している。

春場所では本名の「本多」で初土俵を踏む予定だが、「いずれは地元にちなんだしこ名を」と師匠。“富士”の２文字を含んだしこ名が番付表に載る日が来るかもしれない。まだ四股や股割りなどの基本稽古に必死の１５歳は「まず目指したいのは幕内。最終的には一番上までいきたい」と大きな夢を描いている。

（甲斐 毅彦）

◆本多 紘己（ほんだ・こうき）２０１０年１１月１７日、富士市生まれ。１５歳。小３の時に富士市のトライアングルサッカークラブでサッカーを始める。吉原三中でもサッカー部に所属。ポジションはＭＦ。趣味は読書とゲーム、音楽（米津玄師が好き）。好きな食べ物は唐揚げ、母・理恵さんの手料理。１８９・７センチ、１３５キロ。血液型はＢ型。家族は両親と姉。