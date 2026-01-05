ドライバーが曲がりにくくなる!?　しなり戻りで方向性が安定するシャフト

「当たった感触はいいのに、ボールが左右に散る」「今日は調子がいいと思ったら、次のホールで大きく曲がった」。これ、誰しも悩んだ経験があると思うけれど、飛距離と同じくらい、いやそれ以上にスコアを左右するのが「方向性の安定」だ。どれだけ飛んでも、フェアウェイを外してしまっては意味がない。多くのアマチュアが、飛距離と安定感の両立に悩んでいる。

曲がりの原因は

「スイング」だけじゃない

方向性が安定しないと、つい「スイングが悪い」「自分の技術が足りない」と考えてしまいがちだけど、実際にはクラブ、とくにシャフトの挙動が影響しているケースが多い。シャフトが必要以上にねじれたり、インパクトで戻りきらなかったりすると、フェース向きが毎回変わってしまう。その結果、同じように振っているつもりでも、弾道が安定しなくなるのだ。

そこで、一度試してみてもらいたいのが、新たに登場したシャフト「Wave」。Waveは、しなりをしっかり感じられる一方で、インパクトゾーンでの挙動がすごく素直。シャフト全体が均一にしなり、戻りのタイミングが安定。しなり量が大きくても、戻り方にクセがなければ、フェース向きは自然と安定する。

フェース向きが自然と安定する＝フェースを合わせにいかなくていいからミスが減る。つまり、シャフトが勝手に仕事をしてくれるため、自分の動きとしては「インパクトで操作しようとしない」「手先の余計な動きが減る」「スイングがシンプルになる」。

結果として、左右のミスが小さくなり、狙った方向に打ち出しやすくなるのだ。これは、アマチュアゴルファーにとってすごく大きなメリット。「まっすぐ打とう」と意識するほど曲がってしまう人ほど、恩恵を感じやすいはずだ。

しかも軽量設計のWaveは、最後まで振り切りやすいのも特徴のひとつ。この「振り切れる」という要素も、方向性の安定に大きく関わっている。振り切れないスイングでは、インパクトが緩み、フェースの開閉も大きくなりがちで、その結果、ミスの幅が広がってしまう。だけど、フィニッシュまで同じリズムで振り切れるWaveなら毎回のインパクト条件が揃いやすいため、フェース向きも方向性もが安定する。

こんなゴルファーにおすすめ！

・ドライバーの曲がり幅を小さくしたい

・フェアウェイキープ率を上げたい

・操作しようとするとミスが増える

・安心して振れるシャフトを探している

まっすぐ振れると

ゴルフは簡単になる

無理にフェースを操作しなくても、自然なスイングで方向性が安定する。しなっても暴れず、戻りが素直。Wave は、アマチュアがいちばん欲しい「安心して振れる安定感」をカタチにしたシャフト。まっすぐ打てるようになると、2打目以降が一気にラクになる。Wave は、そんなゴルフの変化を実感させてくれる1本だ。

【Wave】

SPEC●ワンフレックス●長さ／46インチ（1168mm）●重さ／47g●トルク／5.6度●初回製造90本 特別価格／1本・9万円（税別）

https://x.gd/wave_shaft