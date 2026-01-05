ショートパットのミスを激減するには？セパレートグリップをする！

「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない」。そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれるのが”ときめきワンポイントレッスン”。今月は、井上欣子さんの登場です。

ショートパットのミスが激減！プロにも人気のセパレートグリップで

片手でグリップの1番上（クラブの重心からもっとも遠い位置）を握ってストロークすると、フェースがうまくコントロールできない

OnePointLesson

近ごろ、両手を離したセパレートグリップでパットをするプロゴルファーが増えていますが、これには理由があります。パターを持ち、シャフトを楽に地面と平行にキープできる位置を探すと“支点”はかなりヘッド寄りにあることがわかります。その支点がクラブの重心位置。普段、当たり前のようにグリップ部分を握って打ちますが、握る位置が重心から遠いほどクラブの操作が不安定になってしまいます。

腰を深く曲げて重心付近を持ってストロークすると、驚くほどクラブヘッドのコントロールが簡単に感じ、ショートパットが決まるようになりますよ。

ラクに地面と平行に保てる位置がクラブの重心です！

大げさにヘッドに近い位置をもってストロークしたほうが、フェース面を思ったように自在に操れる

2メートル以内は20センチ（写真左）、5メートル前後は10センチ離す（写真右）など、距離に応じて両手のグリップ位置を変えるのもオススメ

OnePointLesson

両手を大きく離して、なるべく重心の近くを持つセパレートグリップでのストロークは、練習法としても効果的です。両手を離して握ると手先を使わずボディターンでのストロークもしやすくなるので、パッティングフォームの改善にもつながります。ロングサイズのグリップを装着すれば、より重心近くを持つことができますが、腰を深く曲げるのがつらかったり、ストロークしにくい場合は、少し両手を離してグリップするだけでも安定したストロークを体感することができますよ。

方向性が上がるのでショートパットが劇的に入ります！

いかがでしたか？ セパレートグリップをやってみましょう。

井上欣子

●いのうえ・よしこ/岡山県出身。学生時代から競技ゴルフに取り組み、トーナメントでのキャディも経験。最先端機器を使用した科学的なレッスンを得意とし、関東を拠点にプレーヤーレベルに合わせたレッスンを行なっている。

