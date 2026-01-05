熊本県の木村敬知事は西日本新聞の年頭インタビューに応じ、熊本地震から10年となる今年、「地震の記憶を風化させない取り組みが重要」と語り、復興に向けて連携する人気漫画「ONE PIECE（ワンピース）」とのプロジェクトに力を入れる考えを示した。「共に進んできた復興の歩みを県民と共有し、情報発信に努めたい」とアピールした。（藤崎真二、古川剛光）

木村知事は地震発生時、国からの出向で県総務部長を務めていた。「当事者として地震に関わり、復旧復興に歩んできた。熊本をつくっていく責任を背負う、と思うきっかけになった」と振り返った。

ワンピースに関しては、県庁前に立つ主人公ルフィー像の建立について「当初、なぜこんな時期に銅像なんだという是非を問う意見もあった」と明かし、経緯を説明した。作者の尾田栄一郎さんがルフィを名乗って多額の義援金を寄贈。了解を得て尾田さんの名を公表し、費用の一部に充てる形で県民の理解を得て建立が実現したという。

尾田さんはその後も毎年、寄付を続けている。10カ所に銅像が立ち、「復興に向けて進もうという県民の決意と、尾田先生の願いが一緒になってここまで来た。その偉大な歩みを共に振り返ってほしい」と語った。

熊本地震の「本震」が発生した4月16日には、県内市町村との合同慰霊式がある。昨年始めた犠牲者の遺族同士が交流する場について「心の重しが下ろせたとの意見も頂いた。引き続き設けたい」と強調した。

災害復旧の面でも、県道などインフラ復旧が進む一方、益城町の2世帯4人が自宅再建が果たせないままにあることを指摘。「町と連携して最後の1人まで寄り添っていく」と話した。

公式確認から5月1日で70年を迎える水俣病問題は、国の健康調査を前に昨年11月から実施されている先行調査を巡り「関係者へ丁寧な説明をしながら進めてほしい。できるだけ早期に客観性、納得性の高い調査を」と改めて求めた。

水俣病について昨年、誤った情報を民間の教育事業者や自治体が発信したことにも触れた。「正しい知識を広め、差別・偏見をなくすことなど徹底して次世代へ教訓を伝えたい」と述べた。