熊本県出身の漫画家、尾田栄一郎さんの「ONE PIECE（ワンピース）」と連携し、熊本地震からの復興プロジェクトを進める県は、発生10年となる今年4月を挟んで約2カ月間、同プロジェクト10年展を熊本市中央区の県立美術館で開催する。これまでの復興の軌跡と力強く歩む姿を、漫画の世界を通してイメージしてもらう。

プロジェクトでは復興を後押ししようと、被災した県内9市町村に作品のキャラクターの銅像10体を建立。県庁前の主人公、ルフィ像をはじめ、現在も国内外から聖地巡りのファンが絶えない。熊本空港には尾田さんが描いたキャラクター50体の巨大壁画や、南阿蘇鉄道（高森町−南阿蘇村）には登場する海賊船をモチーフにした列車も走る。

10年展のコンセプトは「SHI−RU−SHI（しるし）」。漫画の中で表現される「仲間の印」に、これまでの記録や成果などのプロジェクトの記（しるし）、復興の印、未来への道標（しるし）などの思いを重ねたという。

会場には、漫画の名場面と復興のシーンが溶け合う映像や、銅像の原型、作品のせりふなどを展示する。

3月20日から5月24日まで。無料。（藤崎真二）