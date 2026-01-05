主権国家を力任せに転覆させる行為であり、国際秩序に反するのは明らかだ。米国の横暴を許してはならない。

米国のトランプ大統領がベネズエラに大規模な攻撃を仕掛けた。反米左派のマドゥロ大統領と妻は拘束後、米国内の拘置所に収容された。

トランプ氏は、ベネズエラが米国への麻薬密輸に関与していると主張し、軍事圧力を強めていた。

マドゥロ氏を麻薬密輸テロ組織のリーダーと一方的に決めつけ、昨年9月からカリブ海や東太平洋で「麻薬船」と見なす船舶への攻撃を繰り返した。攻撃は30回を超え、100人以上を殺害している。

麻薬の流入が米国への脅威だとしても、外交努力を放棄し、軍事力によって問題解決を図ることは断じて正当化できない。

他国の領土を直接攻撃し、国家元首を拘束する行為は国際法違反の疑いがある。米国第一主義の暴走に対し、国連のグテレス事務総長をはじめ国際社会のリーダーが懸念を表明したのは当然だ。

トランプ氏が説明する麻薬対策は口実に過ぎず、攻撃の狙いはマドゥロ政権の転覆にあったとみられる。

昨年12月に公表した第2次トランプ政権の国家安全保障戦略（NSS）は、南北米大陸を中心とする「西半球」を重視する姿勢を示した。米国が「裏庭」と位置付ける中南米は、安全保障や経済面で重要な意味を持つ。

マドゥロ政権に代わる親米政権を樹立し、世界一の原油確認埋蔵量を誇るベネズエラの石油利権を掌握して経済的利益を手に入れる。それがベネズエラ支配の真の目的であることは、トランプ氏の発言からもうかがえる。

米国はこれまでも、自国の意に沿わない他国の政権を軍事介入で倒してきた。今回は南米で反米勢力の代表格であるマドゥロ政権を崩壊させ、西半球での影響力を強化する思惑があるようだ。

トランプ氏は、新政権に移行するまで米国がベネズエラを「運営する」と述べた。その意図は明確でなく、現地の不安を膨らませている。

マドゥロ氏は強権的な政治手法で2013年以来、政権トップを維持してきた。野党候補の優勢が伝えられた24年の大統領選では、不正疑惑の中で一方的に勝利宣言した。

ノーベル平和賞を受賞したマリア・コリナ・マチャド氏が訴えるように、反体制派の迫害という問題もある。

マドゥロ氏の政権運営は強い非難に値する。それでも武力で政権を転覆させてはならない。ベネズエラの政情が一層不安定になるばかりか、反米感情を高めて国際情勢を混迷させる恐れもある。

トランプ政権の力による現状変更は、ウクライナ侵攻を続けるロシア、台湾を威嚇する中国への誤ったメッセージになりかねない。

国際社会は結束して非難の声を上げるべきだ。