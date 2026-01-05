サッカーの全国高校選手権第5日は4日、さいたま市の浦和駒場スタジアムなどで準々決勝の4試合が行われ、昨夏の全国高校総体で準優勝だった大津（熊本）は、1−2で流通経大柏に逆転負けを喫した。

雪辱こそならなかったがピッチで全力を尽くした。大津は流通経大柏に逆転負け。前回大会の3回戦に続いて選手権で苦杯を喫したものの、福島京主将（3年）は「1年間通してこだわって、やってきたものは全国でも出せた」と上を向いた。

前半21分に山本（2年）が相手DFの裏に抜け出して先制したが、流通経大柏の前線からの強烈なプレスに苦しんだ。主導権を握られて逆転を許した。それでも大津は持ち前の巧みにボールを回し相手を揺さぶる攻撃で最後まで脅威を保った。

前回大会の対戦でも試合に出場した福島京は「強いチームとなり、また戻ってきてほしい」と口にした。準優勝した昨夏の全国総体では準決勝で撃破していたが、冬には再度悲願の初優勝への高い壁となった相手への強い思いを後輩に託した。

道半ばでの黒星も、今大会は青森山田や富山第一など強豪を破り優勝候補としての力を示した。今大会3得点の山本は「次に流通経大柏と当たった時に勝てるように」と表情を引き締めた。先輩の無念さを胸に刻み前に進む。 （山田孝人）