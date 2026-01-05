元NHK・竹中知華、衝撃の“スイカップ”再び 43歳“完熟ダイナマイトボディ”あらわ
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（43）が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】やわらかそう…衝撃の“スイカップ”＆43歳“完熟ボディ”を披露した竹中知華
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。今年、『週プレ』で水着グラビアデビューし、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露した。
今回のグラビアでも読者に衝撃を与えた衝撃の“スイカップ”を再び披露。43歳の“完熟ダイナマイトボディ”があらわとなっている。
同号には、溝端葵が表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場。そのほか、天羽希純、井口裕香、豊島心桜、ちとせよしの、ちばひなの、星野凛が登場する。
