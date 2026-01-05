今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月5日（月）〜1月11日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月5日（月）〜1月11日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、何事も真面目に取り組むと◎ 自分なりに面白さが見つかると、予想以上の成果が期待できそう。いろんな人と会う機会もありそうです。初対面から気の合う人がいたら、連絡先を交換すると良いでしょう。恋愛面は、三角関係や複雑な恋愛に巻き込まれないように気を付けて。早めに帰宅することを心がけると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
去年学んだことや出会いを整理すると◎ その経験を活かして、今年の目標を立ててみると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
