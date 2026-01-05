第1回【3月5日開幕「WBC」でアメリカ代表が“史上最強メンバー”を揃えられた理由…「50本塁打」超えスラッガーに「最速167キロ」守護神も 専門家は「FOXスポーツの意向が大きい」】からの続き──。今年3月から始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の井端弘和監督（50）は昨年12月26日、出場する8選手を発表した。（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真】侍ジャパンを率いる「井端監督」の妻は、テレ朝の看板番組でサブキャスターを務めた有名「女子アナ」

MLB組、国内組を年齢順で紹介すると、まずMLB組からはエンゼルス・菊池雄星（34）、ドジャース・大谷翔平（31）、パドレス・松井裕樹（30）の3人。

ワールドシリーズMVP「山本由伸」は投げるか

国内組は阪神・石井大智（28）、日本ハム・伊藤大海（28）、ロッテ・種市篤暉（27）、巨人・大勢（26）、西武・平良海馬（26）の5人。

日本のスポーツメディアは「8投手が発表された」と報じた。だが大谷が本当に投げるのか、投げるとしてどのような場面でマウンドに立つのか、依然として未知数だ。担当記者が言う。

「2023年のWBCで大谷選手は大活躍し、日本代表を優勝に導きました。しかし、その代償は大きく、8月に右肘の内側側副靱帯を損傷してしまいます。ドジャースの本音としては、そもそもWBCに出てほしくないわけです。ただし大谷選手の強い意向にも逆らえず、打者だけなら容認するという方針だと考えられます。大谷選手はWBC参加を表明した際の記者会見でも投げる準備は行う予定で、二刀流で出場するかはドジャースと話し合うと説明しました。一方、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）はメディアの取材に『指名打者のみなら問題ない』、『投球しないことを願う』と繰り返し“一刀流”での出場を求めています」

ケガ人だらけの投手陣

そもそも2023年の日本代表は投手陣の顔ぶれが豪華だと話題を集めた。それに比べると、今回の代表に不安が募るのは事実だろう。

「前回大会では、まずダルビッシュ有投手（39）が一番乗りで日本に帰国し、投手陣の精神的支柱となったほか、各国の代表に参加したMLB選手の情報を伝えました。それに大谷選手は投手としても絶好調で、山本由伸投手（27）、今永昇太投手（32）、佐々木朗希投手（24）が脇を固めたのです」（同・記者）

MLBアナリストの友成那智氏は「今回の日本代表は、投手陣がケガで泣かされていたのが不運です」と言う。

「ダルビッシュ投手は参加できませんし、大谷選手も本当に投げられるのか分かりません。山本投手はワールドシリーズの熱投が身体に大きな影響を与えた可能性があります。今永投手もシーズン中に左太ももを痛めて苦労しました。メッツの千賀滉大投手（32）はベストの体調なら相当な戦力になるはずですが、彼もシーズン中に右太もも裏を痛めて昨シーズンは活躍できませんでした。さらに佐々木投手もシーズン中に右肩の『インピンジメント症候群』に罹患し、先発ができなくなりました」

大谷が苦手にするドミニカ代表

打撃陣は大谷とカブスの鈴木誠也（31）の二枚看板は見られるかもしれない。ホワイトソックスに移籍する村上宗隆（25）は参加が確実だと考えられているが、23年のWBCで絶不調だったのは記憶に新しい。

「巨人からMLBに移籍する岡本和真選手（29）も昨年5月に左肘の靱帯を損傷しました。ソフトバンクの近藤健介選手（32）も昨シーズンはケガに泣かされました。レッドソックスの吉田正尚選手（32）は昨シーズンの不調が強い印象に残りました。率直に申しまして、日本代表の屋台骨を支える選手の数が投手だけでなく打者も共に不足しているというのが現状でしょう」（同・友成氏）

脇を固める打者が少なくなるほど、大谷の負担は大きくなる。しかも、大谷にも弱点があるという。

「ポストシーズンの対フィリーズ戦で大谷選手の打撃はまったく振るいませんでした。その際、特にヨアン・デュラン投手（27）とクリストファー・サンチェス投手（29）に抑え込まれてしまったのです。実はこの2人、共にドミニカ共和国出身の投手で、2人ともドミニカ代表に選ばれています。今回のWBCの日程を見ると日本代表がドミニカと対戦する可能性があり、その際は大谷選手のバットが沈黙してしまうかもしれません。大谷選手の代わりに快音を響かせてくれる打者がいればいいのですが……」（同・友成氏）

救世主は阪神の2選手

友成氏は「日本代表が決勝に進む可能性は高いと考えています」と予想する一方で、「決勝でアメリカ代表と戦った場合、今のままでは7割の確率で負けるでしょう」とも指摘する。連覇は無理だというのだ。

日本代表を連覇に導く救世主はいないのか──この問いに友成氏は「私は阪神の才木浩人投手（27）と佐藤輝明選手（27）に期待しています」と答える。

「昨年3月に才木投手はドジャースと対戦し、5回1安打無失点7奪三振と素晴らしい投球内容でした。本人もメジャーで通用するという手応えを感じたに違いありません。もし代表に選ばれたなら、気合いの入ったピッチングを見せてくれるのではないでしょうか。佐藤選手は昨シーズン、40本塁打と102打点でセ・リーグの二冠王に輝きました。大谷選手と鈴木選手の二枚看板に佐藤選手が加わることができれば、打線にグッと厚みが出るのは言うまでもないでしょう」

なぜ友成氏は「アメリカ代表が日本代表を下す可能性は70％」と予測するのか、それは今回のアメリカ代表が文字通りの“ドリームチーム”だからだ。

第1回【3月5日開幕「WBC」でアメリカ代表が“史上最強メンバー”を揃えられた理由…「50本塁打」超えスラッガーに「最速167キロ」守護神も 専門家は「FOXスポーツの意向が大きい」】では、アメリカ代表の実力と、ドリームチームの誕生にテレビ局の“思惑”があることを詳細に報じている──。

デイリー新潮編集部