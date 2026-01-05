ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は今年3月5日に開幕する。日本代表は東京で1次ラウンドのプールCを戦い、相手はオーストラリア、韓国、チェコ、台湾（チャイニーズタイペイ）の4チーム。2023年の前回大会で優勝し、今大会で連覇を目指す日本代表にとって1位通過が“最低条件”であることは言うまでもない。（全2回の第1回）

＊＊＊

WBCは2006年から、これまでに5回開催されている。うち日本代表は3回優勝しており、断トツの最多優勝国だ。もちろん今大会でも優勝候補に挙げられている。他にもドミニカ共和国、プエルトリコ、ベネズエラ、メキシコといった国は下馬評が高い。

大谷翔平

しかしながら我々日本人にとって不安なのは「圧倒的に強い」、「文字通りのドリームチーム」と桁違いの戦力が早くも話題になっている国があることだ。これまでに、たった1回しか優勝していないアメリカ代表だ。

担当記者は「MLBに興味のない方は、WBCに参加すると発表した選手の名前を聞いても、あまりピンと来ないかもしれません」と言う。

「例えば前大会の決勝戦は日本対アメリカでした。当時、エンゼルスに所属していた大谷翔平投手（31）が、同僚のマイク・トラウト選手（34）を三振に打ち取って胴上げ投手となったのをご記憶の方も多いと思います。MLBに興味のない人でも、大谷選手のチームメイトということでトラウト選手のことはよく知っていました。そのため『何となく強そう』というイメージが流布していたのです」

ジャッジ、シュワバー、ローリー

だがMLBアナリストの友成那智氏は「今回のアメリカ代表こそ、まさにオールスターと言っていい顔ぶれなのです」と言う。では、アメリカ代表として名前が取り沙汰されている選手について解説してもらおう。

「日本でも知名度が抜群というスーパースターなら、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手（33）でしょう。2022年には62本のホームランを放ち、アメリカンリーグのシーズン最多ホームラン記録を更新しました。2024年には58本、25年には53本のホームランを放ち、2年連続でア・リーグのシーズンMVPに輝いています。さらにフィリーズのカイル・シュワバー選手（32）は昨シーズン、大谷選手の55本を1本上回る56本でナショナルリーグのホームラン王となりました。さらに132打点で打点王のタイトルも獲って、ナ・リーグの2冠王となったのです」

ジャッジは24年に58本でア・リーグのホームラン王となったが、25年は53本で2位だった。昨シーズン、ジャッジよりホームランを放ったのはマリナーズのカル・ローリー捕手（29）で60本。キャリア初となるホームラン王のタイトルを獲得した。

先発はサイ・ヤング賞コンビ

「昨年のワールドシリーズ第7戦、延長11回の2アウトで打席に立ったウィル・スミス捕手（30）はソロホームランを放ち、これが決勝点となってドジャースは優勝しました。スミス捕手は強打で知られ、4番を務めることが多いのですが、さすがにローリー捕手には敵いません。アメリカ代表ではローリー捕手が正捕手となり、スミス捕手は2番手に回ります。あのスミス捕手が控えという事実だけでも、今回のアメリカ代表はタレント揃いだということが分かるのではないでしょうか」（同・友成氏）

ちなみにジャッジ、シュワバー、ローリーの昨季ホームラン数を合計すると169本になる。打者も凄いが投手も負けていない。何しろ25年シーズンでア・リーグとナ・リーグでサイヤング賞に輝いた2人の投手が共に代表入りしたのだ。

「ア・リーグのサイヤング賞は、タイガースのタリック・スクーバル投手（29）が獲得しました。25年のシーズンは13勝6敗。特筆すべきは防御率の2・21で、24年シーズンに引き続いて2年連続となる最優秀防御率に輝いています。さらに25年シーズンの奪三振数も241でリーグ2位という素晴らしい成績でした。ナ・リーグのサイ・ヤング賞はパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）。成績こそ10勝10敗でしたが、防御率が1・97で最優秀防御率。216の奪三振数もリーグ2位に輝いたのです」（同・友成氏）

167キロの守護神

ちなみにスキーンズは日本人選手と不思議な縁がある。大学時代、大谷の影響を受けて二刀流に取り組んでいたため、NHKなど日本のメディアが取材、報道したことがあるのだ。さらに昨季のサイ・ヤング賞では、「山本由伸のほうが受賞に値したのでは？」とアメリカのファンからも疑問が投げかけられて話題を呼んだ。

さらにアメリカ代表の守護神はパドレスのメイソン・ミラー投手（27）。103・6マイル（約167キロ）を記録した超速球で三振を取ることで知られ、友成氏も「日本代表の強打者でも打ち崩すのは困難でしょう」と言う。

紙幅の関係で紹介できないが、他にも巧守の選手や、俊足の選手、チャンスに強い中距離ヒッター……など枚挙に暇がない。

それにしても、なぜ突然、アメリカ代表がこれほど“本気”の顔ぶれになったのかという疑問が湧く。友成氏によると「FOXスポーツの意向が大きいと考えられます」と指摘する。

「これまでMLBの首脳はWBCを『日本を筆頭にアジアのマーケットで稼いでいるから、これで充分』と見なしていました。ところが今回のWBCはアメリカ国内の放映権をFOXスポーツが独占取得したのです。もともとFOXスポーツはMLBのオールスターやポストシーズンなどの中継を行い、2023年のWBCでもアメリカ国内の放送を担当していました」

FOXスポーツの“意向”

友成氏は「FOXスポーツがWBCの独占放映権の取得するにあたり、相当な放映権料を支払ったと見るべきです」と言う。そして友成氏がポイントだと考えるのは、FOXスポーツはアメリカでサッカーW杯の放送も担当していることだ。

「FOXスポーツは『巨額の放映権料を払う以上、WBCもサッカーW杯のような世界的スポーツイベントに発展させる必要がある』と考えています。そのためには、まずアメリカ国内の注目度を上げるべきだと判断したのでしょう。アメリカ代表をドリームチームに強化して優勝すれば、当然ながらアメリカのスポーツファンは大喜びします。MLBの首脳もFOXスポーツが大金を払ってくれるのですから、言うことを聞かないわけにはいきません。チームのGMや監督はMLBの開幕前に選手が疲弊し、ケガのリスクもあるWBCは『出てほしくない』が本音ですが、MLBの首脳が『出ろ』と言えば逆らえないというわけです」

デイリー新潮編集部