千歳市出身の巨人育成ドラフト２位・林燦（はやし・きら）投手（２２）がスポーツ報知の新春インタビューに応じ、地元北海道での凱旋（がいせん）登板を誓った。高校から北海道を飛び出し、広陵、立正大を経て指名をつかんだ最速１５１キロ右腕。まずは早期の支配下指名を目指し、ユニホームに袖を通す。（取材・構成＝島山 知房）

―ドラフト会議から約２か月半。いよいよ新人合同自主トレが始まる。

「少しずつ（プロ入りする）実感が湧いています。引退後も練習量は変わらず、何ならさらに走るようになりましたね。ウェートトレや食事も意識して特にやっています」

―本拠地東京ドームに足を踏み入れ、２軍球場や寮などの施設も見学した。

「充実していてこの寮から出ることはないなと思いましたね。（その際、広陵高校出身の先輩）西村健太朗さんと小林誠司さんにごあいさつさせていただきました。小林さんからは『これから頑張ろうね』と声をかけていただいたので、小林さんに投げられるようなレベルまで成長したい」

―小１で野球を始めてから中学卒業までの９年間を地元千歳市のチームでプレーした。

「小学校ではファイターズジュニアに選ばれましたが、内野手登録でした。エースは右が秋山俊（中京大・西武ドラフト３位）、左が松浦慶斗（大阪桐蔭から２１年ドラフト７位で日本ハム入団、２５年現役ドラフトで巨人加入）。結果的には当時のチームから５名がプロ入り（他に宮下朝陽＝東洋大・ＤｅＮＡ３位と、大津綾也＝巨人２１年ドラフト育成１０位、２５年退団）して、みんなレベルが高かったです。少しずつ実力をつけていつか対戦してみたいと思ってます。千歳シニアの時は中学３年で身長１７８センチくらいありましたが、周りにもっと（球速が）速い子もいました。自分は制球、変化球など全てにおいて下っ端でしたよ」

―中学までは道内でも抜けた存在ではなかった。道外高校への進学も珍しい時代だったが、地元を離れる決断をした。

「道内校からも声をかけていただきましたが、広陵しか見ていなかった。中井（前）監督に教わりたくて、憧れもあって行きたいと思っていた。不安はまったくなかったですね」

―高校３年間を経て進んだ立正大では２年秋までリーグ戦登板ゼロ。３年春にようやくデビューした。

「高校３年で球速が１３８キロくらい。大学から食事面を見直しました。高校までは米の量に重点を置いていましたが、大学では栄養を意識しておかずの量を増やし、ウェート、プロテインを飲む回数を増やしました。大学２年で１４９キロまで伸びて、プロを意識できるようになりました」

―育成からのスタートにはなるが、支配下契約をつかめば地元北海道で凱旋登板の可能性も出てくる。

「（一昨年）帰省したときに母とエスコンの球場案内ツアーに参加しました。『すごいな』という見方より、『ここで絶対投げる』と、景色を覚えておこうと思って見ていました。いずれは、お世話になった方々がいる北海道で投げられるように頑張りたいです」

◆林 燦（はやし・きら）２００３年４月２２日、千歳市出身。２２歳。小６時に日本ハムジュニアに選出。中学時代は千歳シニアでプレーした。広陵から立正大に進み、東都２部通算１９登板１勝２敗、防御率２・７８。昨秋の駒大との入れ替え戦で好救援し、１部昇格に導いた。１８３センチ、８５キロ。右投右打。