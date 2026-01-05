歌手や作曲家に弟子入りし、デビューまで10年はかかる――昭和の時代、演歌歌手が成功するには、それくらいの時間が必要だと言われた。苦労や努力が歌唱ににじみ出るということだろうか。演歌歌手・徳永ゆうき（30）の場合、18歳でデビューとはいえ、本業以外でも大変な努力や苦悩を重ねて、今がある。優しい笑顔の裏に秘められた想いを聞いた（全2回の第2回）

ミュージカルに挑戦！

徳永の活動は、歌だけにとどまらない。俳優としても数々の作品をこなしている。2025年4月には、ミュージカルにも挑戦した。2011年に韓国で放送され、大ヒットしたドラマ「ドリームハイ」を原作にしたSHOW×MUSICAL「ドリームハイ」への出演である。

得意の車掌のものまね「出発進行！」

「これがもう、出演者の皆さんが凄い方ばかり。川崎麻世さん、長谷川初範さん、大友康平さん、マッチさん（近藤真彦）、別所哲也さん……凄いでしょ？ なんで俺、この方たちと一緒におるんやろ？ みたいな。あらゆる世代のスターが勢ぞろいですよ」

初日の顔合わせから緊張しまくり。本読みでも、居合わせたメンバーの顔を改めて見るだけで固まってしまったという。だが、

「僕は麻世さん、長谷川さん、大友さんとの4人楽屋でした。王林さんや蒼井翔太さんという若い出演者の方もいたのですが、なんというか、“おじさん楽屋”の方が落ち着く僕がいまして（笑）。演歌を歌っているだけではとてもご一緒する機会のない方たちと、貴重な共演の場をいただきました」

さすがに川崎の全盛時は知らない徳永だが、ミュージカル場面での踊りのキレや歌唱力には目を見張るものがあり、徳永にもアドバイスをくれたという。ある日、楽屋で川崎が「このお寿司屋さんが美味しいんですよ」と、スマートフォンで店の案内を長谷川と徳永に見せた。徳永が「うわっ、美味しそうですね！」と応じると、すかさず長谷川が「じゃ、今日、行こうよ！」となった。

「実はその日、僕だけ歌の稽古が残っていたんです。お待たせするのは申し訳ないので、どうぞ行ってくださいと言ったら、お2人とも『なに言ってんの、待つよ』と。それで3人でお寿司に行ったんですが、それから打ち解けたというか、僕からも色々とお話をさせていただけるようになりました」

大ベテランの2人である。緊張してコチコチになっている徳永をなんとか励まそうと、誘い出す口実を作ってくれたのではないだろうか。食事の席では、大先輩の会話を聞きながら相槌を打つので精一杯だったというが、

「皆さん、基本的には『俺もう年だからさ〜』しか言わないんですけどね（笑）。でもマッチさんは還暦を超えて、ミュージカルに初挑戦されたんです。いくつになっても、今までやったことがない新しいことに挑戦するのは楽しいとおっしゃっていました。大ベテランで今も第一線で活躍するスターの皆さんが、まだまだチャレンジし続けるんだという姿を見せてもらったのはいい刺激になりました」

山田洋二監督の演出

徳永の俳優業といえば、山田洋二監督「家族はつらいよ」三部作も忘れられない。毎回、主人公の平田家にうな重を届ける「調子のいい鰻屋」として出演した。ここでも忘れられない思い出があるという。

「コケ方です。ボヤを発見して驚いて後ろにコケる、というシーンなんですが、何度やっても山田監督からOKが出ない。『君は本当にそんな倒れ方をするのか？』と言われて……。とはいっても、実生活でボヤを発見してコケたことはないし……（笑）。よし、こうなったら監督からOKが出るまで何度でもコケようと思いまして」

山田監督の演出は、リハーサルを入念に行い、俳優の動きをしっかり確認したうえで本番を一発で、という流れだった。そこで徳永、「うわぁぁあああっ」と派手にコケたり、すぐにコケたりと……。

「何回コケたんですかねぇ。やっとOKがもらえて。山田監督は作り込むのではなくて、自然な演技、自然体を重要視されているのだと思いました。自然におどろいてコケているように見える、そこまで何度も何度も僕を試したのだと思います」

もう一つ。バイクに乗って、坂を上がっていくというシーンがあった。ここで山田監督から突然、「君は、寅さんの歌（映画「男はつらいよ」の主題歌）を歌えるかい?」と言われた。

「鼻唄を歌いながらバイクで坂を上がって走っていく、というシーンになりました。歌は本職ですから、そりゃもう、気持ちをたっぷりと込めまして……」

♪俺がいたんじゃ お嫁にゃいけぬ

と、本番に臨んだが……、

「歌に集中しすぎて、スピードが遅すぎるとNG。坂を下りて、もう一回となりまして、今度は大丈夫かと思ったら、右折するのにウインカーが出ていない！ またNG。一つのことに集中したら別のことを忘れてしまう。本編の中の、ほんのわずかなシーンなんですけど、色々なことに気を遣わないといけない。役者さんて、本当にすごいなと思いました。苦労ではなく、本当にいい経験をさせていただいています」

歌手と俳優、手段は違うが「表現する」ことは同じである。こうした現場での経験が、徳永を日々、成長させているのだろう。何より、その人懐こさと明るいキャラクターに、芸能界の大御所や先輩たちが、思わず面倒をみたくなるのではないか。

2026年もこれまで同様、演歌歌手に俳優だけでなく、オファーのある仕事はこなしていきたいという徳永だが、第1回でも書いた通り、今年の目標は「プッシュプッシュで紅白！」だ。配信中の「明日に向かってプッシュプッシュ」で紅白歌合戦出場である。

「しっかり前を向いていける歌詞と、ノリもよくて自然と皆さんが笑顔になれる曲です。本当に素敵な曲をいただいたので、今年はこの曲とともに突っ走りたいです……あと、欲を言えば、大ファンの阪神タイガースの選手が登場曲で使ってくれないかなぁ（笑）」

ちなみに、個人的な“推し”は近本光司選手だという。確かに、曲は野球選手の登場曲にも合いそうだ。今年の徳永に注目である。

徳永ゆうき

1995年2月20日生まれ。大阪市此花区出身。奄美大島出身の祖父と両親の影響で、幼少のころから演歌と歌謡曲一直線で育つ。2012年「NHKのど自慢チャンピオン大会2012」でグランドチャンピオンを受賞。翌13年11月、BEGINの比嘉栄昇氏が手がける「さよなら涙に」で全国デビュー。14年8月、カバーアルバム「ゆうきのうた〜故郷編〜」を発売。同年9月、セカンドシングル「平成ドドンパ音頭」で「第56回 輝く！日本レコード大賞」新人賞受賞。また俳優としても山田洋二監督の映画「家族はつらいよ」など多数出演。趣味の鉄道撮影はプロ並みの腕前。特技は車掌のものまね、高速指パッチン、柔道（黒帯初段）。阪神タイガースの大ファン。

