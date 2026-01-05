Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ西野奨太（２１）が、新リーダーに名乗りを上げた。高２でのプロ契約から５年目の昨季、様々な経験を糧とし、自己最多の３０試合に出場と主力の座をつかんだ。迎える今年、主軸選手の入れ替えもあった中、どんな心持ちで新シーズンに臨むのか。４日までに行った本紙の単独インタビューで、その胸中を語った。（取材・構成＝砂田 秀人）

言葉の端々に、強い自覚が込められていた。プロ６年目の今季、西野が名実とも札幌をけん引していく。

「去年は練習中の声がけや試合での振る舞いなど、（高嶺）朋樹君に頼りすぎていた。今年は自分がその役割を担っていかないと。年齢なんて関係ない。自分が前に出て行くことによって、他の選手ももっとやらなきゃとなってくる。そこは強く意識していきたい」

昨季主将を務めた高嶺はＪ１名古屋へ移籍。リーダーシップは同じ札幌下部組織出身の西野が受け継ぐ。

プロ５年目の昨年、３０試合に出場した。それまで札幌でのリーグ戦出場は３年半で５試合。２４年８月に期限付き移籍したＪ３讃岐での日々が、西野を変えた。

「それまでは公式戦に対しての特別感があって。ここで爪痕（あと）を残さないととか、切羽詰まりながら試合をやっていた。讃岐に行って、すごい期待してくれて、初めて自分がチームに必要とされている感じがした。楽しくサッカーができたことで特別感がいい意味でなくなった。その経験は確実に生きた」

昨季は開幕２戦目の熊本戦で先発も０―３で敗戦。次のスタメン機会を得たのが第８節の徳島戦だった。

「昨年は自分にとって札幌でのラストチャンスと思っていた。試合に絡まなければ終わりだと。ただ熊本戦で納得いくプレーができず、俺は何回チャンスを逃すんだと。自分に対してイライラする毎日だったが、練習ではその気持ちを出さないようにやっていた。それを継続していたら（前々監督の岩政）大樹さんが徳島戦で大抜てきしてくれて。ここでダメならサッカー選手として終わる覚悟で全てをぶつけた」

試合は１―０で勝利。後半４４分までプレーした西野はホーム初勝利の立役者に。高い身体能力で、３バック左やボランチで欠かせない存在となった。ただ、Ｊ２で１２位に終わった結果を重く受け止め、更なる向上を胸に期す。

「成長できたかなという思いはあるが、Ｊ１でと考えると、苦しい状況を覆せる選手にならないと。チームがいい時にいいプレーをするのは簡単。流れが悪い時でも自分が勝たせられる選手にならなきゃいけない。ポジション的に簡単ではないが、もう一個、殻を破らなきゃいけない」

プレーはもちろん、１６勝５分け１７敗と負け越した昨年を猛省し、変革を誓う。

「調子の波が激しいし、レッドカードが出たり、自分たちで試合を終わらせてしまうことも多すぎた。勝つために一人一人がもっと試合をうまく運べるようにならないと。昨年はそれを学べたシーズン。その経験は無駄にしてはいけない」

Ｊリーグの秋春制移行に伴い、半年の特別シーズンが２月に開幕する。昇降格はないが、２６〜２７年シーズンへ、重要性を強調した。

「昇降格のないシーズンだが、そこでしか試せないことはあるし、昇格に向けては重要な半年。自分たちがどういうチームになり、どういうサッカーを見せられるかで、昇格への期待感も上がる。開幕から新しい姿を見せられるよう、しっかり取り組んでいきたい」

◆西野 奨太（にしの・しょうた）２００４年５月２８日、札幌市生まれ。札幌Ｕ―１２から同１５、同１８と下部組織で育つ。高２の２１年１０月、クラブで初めて飛び級でのプロ昇格選手となる。同年１１月２７日のホーム・柏戦でＪリーグ戦デビュー。２４年８月からＪ３讃岐へ期限付き移籍し、２５年に札幌へ復帰。Ｊ１通算５試合、Ｊ２は３０試合、Ｊ３は１３試合の計４８試合に出場し、得点はない。１８１センチ、７９キロ。右利き。背番号は４日時点では４７。

◆２０２６年の札幌陣容

川井健太新監督（４４）の下、目指す攻撃的サッカーを再構築していく。Ｊ１鳥栖時代に川井監督の右腕的存在だった菊地直哉氏（４１）がコーチに新任。柴田慎吾前監督（４０）と共に、ヘッド的役割を務める。昨季ヘッドコーチの赤池保幸氏（５１）は本職のＧＫコーチに戻り、佐々木理氏（５０）とのダブル体制で、Ｊ１横浜Ｍから期限付きで加入するＧＫ田川知樹（２３）や、札幌Ｕ―１８から昇格するＧＫ唯野鶴真（１８）の育成にも力を注ぐ。

選手は主将でボランチの高嶺がＪ１名古屋、ＭＦ近藤友喜（２４）がＪ１横浜Ｍへ移籍と、主力が抜けた。１０年ぶりに札幌のユニホームを着る左利きのＤＦ堀米悠斗（３１）、川井監督のサッカーを熟知している攻撃的なＭＦ堀米勇輝（３３）の経験豊富な「ダブル堀米」が、定位置争いに割って入る。卓越した左足を持つＤＦ福森晃斗（３３）が３年ぶり、ＦＷ大森真吾（２４）が２季ぶりに復帰するのもプラス材料。国士舘大から加入するＤＦ川原颯斗（２２）と大体大から加わるＦＷ佐藤陽成（２２）のユース出身コンビも、即戦力の期待がかけられている。