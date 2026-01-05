演歌歌手・徳永ゆうき（30）の2026年の合言葉は、「プッシュプッシュで紅白！」だ。年が明けたばかりだが、早くも年末に向けて大きな目標を定め、今年も様々な活動を続けていくという。早速、本人に話を聞いた。（全2回の第1回）

2026年はプッシュプッシュ

「プッシュプッシュ」とは、配信中の徳永の新曲「明日に向かってプッシュプッシュ」のサビの中に出てくるフレーズ。親指、人差し指、小指の三本を立て「アイラブユー」のハンドサインの振り付けとともに行う、合いの手だ。既にご存知の方もいるだろうが、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（以下、鬼レンチャン）から誕生した、番組初のオリジナルソングである。

「2026年はプッシュプッシュ！」

ネット上では〈すごくいい詩〉に始まり〈元気をもらえる〉、〈徳永さんの優しい歌声と合ってサイコー〉などの感想に加え、よく見かけるのが〈サビがめっちゃ耳に残る〉というもの。作詞・作曲・編曲は同番組に出演した音楽家、meiyoだが、

「いや、本当にびっくりですよ。こんなことになるなんて思っていませんでした。だって、普段から『プッシュプッシュ』なんて言ったことないし（笑）。もとは、番組で共演している、かまいたちの濱家（隆一）さんが、他局で音楽番組をやっておられるので、“そちらの番組にも呼んでくださいよ。スタッフの皆さんにプッシュプッシュしておいてください！”と、冗談のつもりで言ったのが、（番組司会で千鳥の）大悟さんにハマって……。そこからとんとん拍子に話が進んで、曲が出ると聞いたときは嬉しさもありますが、ウソやろ！ という気持ちの方が強くて……」

徳永が「鬼レンチャン」に初めて出演したのは2020年の特番。番組の名物企画である、名曲のサビを一音も外さずに10曲歌いきる企画に挑戦したが、初出場では1曲も歌えずに終了した。緊張のあまり、目が潤む姿から「徳永る」という言葉も生まれたが、若い世代を中心に、お茶の間で人気を得るきっかけにもなった。

「自分の楽曲ではない、それもサビの部分を完璧に歌うのは、本当に難しいです。特に僕の場合、幼少期から演歌と歌謡曲だけ聞いて育っていますから、ポップスだとまず曲を知らないですし、演歌にはないメロディやコード進行があります。演歌は、何回か聴くとなんとなくメロディを追えるものですが、ポップスはそうはいかない。おかげで毎回、苦労しました。僕自身、覚えが悪いというのもありますが、何度聴いても、体の中に入ってこないんです。何度か聴いて、よし大丈夫だと思ってカラオケに行ったら、本人の声が聞こえないと歌えないとか（笑）」

番組には何度か挑戦するも、4曲か5曲で敗退。しかし2023年1月、初出演から5年目にして「鬼レンチャン」を達成できた。

「人気番組ですし、声をかけて頂いたからには1曲でも多く歌って、徳永の歌声を届けたいと思っていました。今となってはいい思い出ですよ」

幼少期から演歌ファン

徳永の本職は、演歌歌手。大阪出身の徳永は、奄美大島出身の祖父と両親の影響で、幼少のころから演歌と歌謡曲を聞いて育った。

「自分の周りでは色々なジャンルの楽曲が溢れていましたが、どういうわけか、僕にとって演歌が一番、居心地がよかったんです（笑）。子どものころは、歌詞の中身までは理解できませんでしたが、演歌と昭和歌謡の持つ曲の流れやメロディラインに、どことなく落ち着く自分がいました（笑）」

初めて覚えたのは千昌夫の「北国の春」。父がよく歌っていたので、気づいた時には普段から口ずさむように、そして一緒に歌うようになっていたという。

「『北国の春』もそうですが、北原謙二さんの『ふるさとのはなしをしよう』など、故郷を思う歌詞は、自然と入ってきましたね。演歌には大人のドロドロした恋愛を描く詞もありますけど、故郷を思う歌詞って、やっぱりいいなあと思います」

2012年「NHKのど自慢チャンピオン大会2012」でグランドチャンピオンを受賞すると、翌年「さよならは涙に」で、18歳にして全国デビューを果たす。幼少期に「北国の春」を歌っていたころから、演歌の命でもあるコブシはしっかり回っていたという徳永に、大きな変化があった。

4枚目のシングル「函館慕情」（2016年）で作曲を担当した水森英夫氏からレッスンを受けた時のこと。「コブシが回りすぎているよ」と注意を受けたという。

「演歌でコブシというと、拳を握りしめて歌う姿を想像する方が多いかもしれません。ですが、正確には“小節”と書くように、小さな音程を上下させてアクセントにする、独特の歌唱表現です。僕にはそれまで師匠もいないし、好き勝手に自分流で歌っていたから、水森先生に指摘されて初めて気づきました。コブシを回し過ぎると、ガヤガヤしてしまいうるさい。歌詞がすっと入ってこないのです」

水森氏に指導されたのは、「コブシは料理の調味料と同じ。入れすぎると味が濃くなってしょっぱいし、少ないと逆に物足りなくなる。どれくらいの量が適切なのか、歌詞を十分に意識して歌わないといけない」ということだった。

「演歌は日本語の美しさや、日本独自の表現を伝えるものです。大切なことはそれをしっかりと聴く人に伝えることなんだと教えていただきました。どの年齢になるかは人によって違うでしょうが、誰でもある年齢になると、“ああ演歌っていいなぁ”と感じる時が来ると思うんです。コブシやがなりなど、演歌独特の歌唱技法が詩に書かれた場面や状況を伝える、そんな演歌の魅力に改めて惹かれました」

カラオケでマイクを握るとき、本人に似せようと無理な歌い方をするより、歌詞を丁寧に伝えるように歌うことが大事なのかもしれない。

徳永ゆうき

1995年2月20日生まれ。大阪市此花区出身。奄美大島出身の祖父と両親の影響で、幼少のころから演歌と歌謡曲一直線で育つ。2012年「NHKのど自慢チャンピオン大会2012」でグランドチャンピオンを受賞。翌13年11月、BEGINの比嘉栄昇氏が手がける「さよなら涙に」で全国デビュー。14年8月、カバーアルバム「ゆうきのうた〜故郷編〜」を発売。同年9月、セカンドシングル「平成ドドンパ音頭」で「第56回 輝く！日本レコード大賞」新人賞受賞。また俳優としても山田洋二監督の映画「家族はつらいよ」など多数出演。趣味の鉄道撮影はプロ並みの腕前。特技は車掌のものまね、高速指パッチン、柔道（黒帯初段）。阪神タイガースの大ファン。

