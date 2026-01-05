年末年始は一般的に家族団らんの期間だが、大掃除や買い出しの手はず、過ごし方、老親との交流方法など、意見対立の火種は意外と多い。「一生このままか」とふと考えた時、「離婚」の2文字が頭をよぎることも……。ましてや、具体的な問題を抱える面々なら、「今年こそは」と“新年の決意”を固めることだろう。

弁護士の存在が身近になり、ネット上で完結する離婚調停サービスも登場するなど、「令和の離婚」は昭和のそれよりもハードルが下がったといえる。だが、門戸は広くなったものの、離婚理由や感情までもが様変わりしたわけではないようだ。「週刊新潮」のバックナンバーから、昭和の離婚事情を覗いてみよう。

（以下、引用部分はすべて「週刊新潮」1983年12月8日号掲載「家裁が取り上げない『愛人離婚』を請け負う『愛幸センター』の実績」より）

駅徒歩5分のビルの一室に

昭和58（1983）年の晩秋、当時の「週刊新潮」（引用部分は以下同）は「愛幸センター」なる事務所を訪ねた。場所は東京・山手線某駅から徒歩5分のビルの一室。メンバーは40代のN社長と身上相談室室長、女性事務員、コーディネーターの50代女性7人である。

80年代の渋谷スクランブル交差点

彼らのビジネスは「離婚相談室」。家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判を申し立てにくい“事情”がある離婚案件を、民間で進行させるというものだ。依頼者が離婚できるよう相手方を説得するなど、今で言う「別れさせ屋」の原点のような業務内容も含まれていた。

「週刊新潮」の取材時は、事務所設立からほぼ1年が過ぎた頃だった。問い合わせ件数は多い日で1日40本程度。そこから面接、説得を経ても離婚の意志が固い場合は、入会金を支払ってセンターの会員となるシステムである。相手のもとへ出向いての説得は、コーディネーターたちの担当。もちろん苦労が多い役目だ。

〈「門前払いをされることも度々あるし、“どこの馬の骨かわからない”という顔をされて、ドアをバタンと閉められるなんてことも日常茶飯事。が、セールスマンのように、たとえ門前払いであっても“いいお家ですね”とか“まあ可愛いお花”とか言って、相手の心を開かせないといけない」〉（N社長）

意外と効果的な「手紙作戦」

依頼者は大学教授、警察官、ガードマンなどさまざま。N社長は女性が多いと予測していたが、実際は男女ほぼ半々、女性が少し多い程度だったという。男女合わせて離婚を望む理由の1位は「愛人ができた」で、全体の3割ほどを占めていた。

〈「しかし、そのことを隠して“離婚したい”と言ってくる人もいるし、実態は4割くらいでしょう。女の人は隠す人が多い。40歳代の女性で“慰謝料も、家も、子供もいりません。ともかく別れたいんです”というのは、まず受け皿があると見て間違いありません。男性の場合は、愛人と一緒に来て“この女と結婚したいので別れさせてください”なんてのが結構あります。それ以外の理由は性の不一致、舅、姑との折合いが悪いケースですね」〉（N社長）

「愛人」とは、今で言う“不倫相手に本気になる”パターン。現在は高額の慰謝料をめぐるバトル勃発の要因だが、昭和の時代はどこかのどかである。たとえば、妻側に離婚を納得させる際の典型例はこうだ。

〈「訪問すると、最初は感情的になる人が多い。そういう時は相手が離婚を考えていることだけ伝えて、“考えて下さい”と言って引き下がります。それからは手紙作戦。他の離婚事例なども書き添えて、ともかく膝を交えて話し合いたいと訴える」〉（コーディネーター）

人の心は横を向いたら終わり

1週間後ぐらいに再訪すると、ほとんどが話し合いに応じたという。そこでコーディネーターと話すうちに、愛人騒動よりも前から存在していた夫との食い違いに気付いて、妻側からも自然と離婚へ動く……という流れである。

対して、妻に愛人ができて夫に離婚を納得させる場合。

〈「女性の場合、愛人と一緒になれれば慰謝料も何もいらないという人もいます。が、まず愛人の存在を伏せておき、夫に慰謝料の請求や親権を要求します。離婚を持ちかけられて怒った夫は、“慰謝料なんか払えるか。子供もお前なんかにやらんぞ”とくる。次にタイミングを見て、“実は奥さんは何もいらないと言っている”という話をもちかけると、案外あっさりと離婚届に判を押す人が多いんです」〉（N社長）

どちらも人間臭いやりとりではあるが、やはりどこか牧歌的だ。そして、「愛幸センター」は現代に通じるセオリーも明言する。

〈「いずれにせよ、愛人と別れさせるというのは、まず無理です。人の心は横を向いたら終わりなんですよ」〉（コーディネーターチーフ）

嫌なことを辛抱する必要はない

離婚を望む愛人以外の理由を見ても、夫婦関係に生じがちな問題はどこか既視感がある。

たとえば、「愛幸センター」によって20年以上の結婚生活に終止符を打ったY子さんの場合。商社マンだった5歳年上の夫と別れた原因は〈「特にこれというものがない」「長い間の不満が積もり積もったということで、あくまでこちらの感情の問題」〉と証言した。

慰謝料は100万円。高校卒業後に就職した一人娘を引き取り、自身も事務員として働き始めた。経済的には楽ではないが、〈「一回だけの自分の人生ですから、嫌なことを辛抱する必要はないと思います」〉と明言している。

もう1つ、M子さんの場合。夫は一部上場企業を定年まで勤め上げたエリート会社員である。

〈「夫は魚の骨を取って母親の口に入れてやるような孝行息子。今でいうマザコンなんですよ。それでいてサイフの紐はガッチリ自分で握る。10年前に母親が亡くなり、少し変わるかと思ったけれど……」〉

定年退職後、夫は友人の経営する貿易会社に入り、東南アジア赴任が決まる。そこでM子さんは離婚の決意を固めた。2人の娘は結婚しており心配はない。夫の単身赴任で別居生活が始まり、一時帰国した際に離婚が成立。土地と家をもらい、慰謝料は1000万円。自身のピアノ教室で生活費は十分まかなえるという。

あなたのすべてが嫌いだ

さまざまな離婚のドラマを見ていた「愛幸センター」のコーディネーターにも、さすがに驚いたケースがあるという。

〈「一番驚いたのは、30歳の女性の依頼でした。夫は33歳の普通のサラリーマンで、給料もちゃんと入れるし、酒飲みでもない。何の問題もない人なんです。が、“何となく嫌いになった”というんです。で、2人を立ち会わせると、その女性が“あなたのすべてが嫌いだ”と、鬱積させてきたものをヒステリックに吐き出した。夫は初めて見る妻の姿に、これでは無駄だと悟ったんでしょう。結局、判を押してくれましたが……」〉

まるで令和の話を聞いている気分になるが、42年前の話である。

デイリー新潮編集部