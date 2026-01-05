「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。

ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、内容の一部を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

なぜ「論理的思考問題」は人気なのか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

世界的に有名な問題です。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、小学生でも一瞬で答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

大人でも間違えてしまいます。

あなたはわかるでしょうか？

では、5秒で考えてみてください。



では、1階から25階まで行くには何秒かかる？ あなたが乗っているエレベーターで、1階から5階まで行くには5秒かかる。では、1階から25階まで行くには何秒かかる？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭ののいい人だけが解ける論理的思考問題』2ページより

ちなみに、「エレベーターの速度は一定じゃない」とか、「途中で人が乗ってくるかも」とかは考えないでください。

問題は、「そこ」じゃありません。

書いてある情報だけを使って、ちゃんと考えれば答えは出ます。

さて、いかがでしょう？

少し簡単だったかもしれませんね。

でも、

答えは「25秒」ではありません。

では、解説へと参りましょう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）