「頭のいい人」なら5秒で正解できるけど、「頭の悪い人」は間違える“たった1つの問い”とは？
「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」
と話題になっているのが、書籍『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、内容の一部を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
なぜ「論理的思考問題」は人気なのか？
あなたは、
論理的な思考
ができる人でしょうか？
それを測る、いい問題があります。
正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。
世界的に有名な問題です。
知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。
そのためこの問題は、小学生でも一瞬で答えられますが、「冷静に考える力」がないと、
大人でも間違えてしまいます。
あなたはわかるでしょうか？
では、5秒で考えてみてください。
では、1階から25階まで行くには何秒かかる？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!!頭ののいい人だけが解ける論理的思考問題』2ページより
ちなみに、「エレベーターの速度は一定じゃない」とか、「途中で人が乗ってくるかも」とかは考えないでください。
問題は、「そこ」じゃありません。
書いてある情報だけを使って、ちゃんと考えれば答えは出ます。
さて、いかがでしょう？
少し簡単だったかもしれませんね。
でも、
答えは「25秒」ではありません。
では、解説へと参りましょう。