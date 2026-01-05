『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』より

「答えがわかったときの爽快感がスゴい！」
と話題になっているのが、書籍『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、内容の一部を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

なぜ「論理的思考問題」は人気なのか？

　あなたは、

　論理的な思考

　ができる人でしょうか？

　それを測る、いい問題があります。

　正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

　世界的に有名な問題です。

　知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

　そのためこの問題は、小学生でも一瞬で答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

　大人でも間違えてしまいます。

　あなたはわかるでしょうか？

　では、5秒で考えてみてください。

あなたが乗っているエレベーターで、1階から5階まで行くには5秒かかる。
では、1階から25階まで行くには何秒かかる？

イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!!頭ののいい人だけが解ける論理的思考問題』2ページより

　ちなみに、「エレベーターの速度は一定じゃない」とか、「途中で人が乗ってくるかも」とかは考えないでください。

　問題は、「そこ」じゃありません。

　書いてある情報だけを使って、ちゃんと考えれば答えは出ます。

　さて、いかがでしょう？

　少し簡単だったかもしれませんね。

　でも、

　答えは「25秒」ではありません。

　では、解説へと参りましょう。

