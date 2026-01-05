「素人。今すぐ追い出せ！」日本人四銃士所属の王者、宿敵に完敗…８戦６敗の新指揮官へ批判殺到「進歩がない。守備を悪化させた」「選手が突然悪くなるわけじゃない」
もはや我慢の限界だろう。
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人四銃士が所属するセルティックは、１月３日に行われたスコットランドリーグの第21節で、宿敵レンジャーズにホームで１−３と完敗を喫した。首位ハーツとの差は６ポイントに広がり、レンジャーズに並ばれている。
ウィルフリード・ナンシー監督が就任してから、セルティックは公式戦８試合で６敗と惨たんたる成績だ。当然、以前から解任を求める声が多かった指揮官に見切りをつけた人は少なくない。
ファンの反応が辛辣なのは言うまでもない。英公共放送『BBC』によると、次のような声が上がっている。
「最初の45分間は素晴らしかったが、後半は素人みたいだった。ナンシーはプレーのやり方がひとつだけで、相手が適応してもそれに対応できない。今すぐに追い出せ！」
「セルティックがナンシーのシステムでプレーできないことは、痛々しいまでに明らかだ。選手たちが突然悪くなるわけじゃない。マーティン・オニールの下では十分にやっていた。だから、答えは一目瞭然だ。以上」
「完全に責められるべきは経営陣だ。ナンシーには同情する。そもそも決して彼が招聘されるべきではなかった。だが、スケープゴートに使われるだろう。ウチには３−４−３に完全にフィットする選手たちがいない。だが、多くの主力も欠いている。夏までオニールに託し、プレシーズンから新監督にすべきだった」
「ナンシーは去るべきだ。自分は彼にチャンスを与えたいと思っていたひとりだが、進歩がない。もともと守備はベストじゃなかったが、彼は悪化させた。フォーメーションを変えないし、実質的にプレースタイルがない。もうまったく笑えないよ。この何十年で最悪のレンジャーズに負けるなんて。ナンシーは去らなければいけない」
近年の黄金期が夢だったかのような不振にあるセルティックは、事態を好転させられるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人四銃士が所属するセルティックは、１月３日に行われたスコットランドリーグの第21節で、宿敵レンジャーズにホームで１−３と完敗を喫した。首位ハーツとの差は６ポイントに広がり、レンジャーズに並ばれている。
ウィルフリード・ナンシー監督が就任してから、セルティックは公式戦８試合で６敗と惨たんたる成績だ。当然、以前から解任を求める声が多かった指揮官に見切りをつけた人は少なくない。
「最初の45分間は素晴らしかったが、後半は素人みたいだった。ナンシーはプレーのやり方がひとつだけで、相手が適応してもそれに対応できない。今すぐに追い出せ！」
「セルティックがナンシーのシステムでプレーできないことは、痛々しいまでに明らかだ。選手たちが突然悪くなるわけじゃない。マーティン・オニールの下では十分にやっていた。だから、答えは一目瞭然だ。以上」
「完全に責められるべきは経営陣だ。ナンシーには同情する。そもそも決して彼が招聘されるべきではなかった。だが、スケープゴートに使われるだろう。ウチには３−４−３に完全にフィットする選手たちがいない。だが、多くの主力も欠いている。夏までオニールに託し、プレシーズンから新監督にすべきだった」
「ナンシーは去るべきだ。自分は彼にチャンスを与えたいと思っていたひとりだが、進歩がない。もともと守備はベストじゃなかったが、彼は悪化させた。フォーメーションを変えないし、実質的にプレースタイルがない。もうまったく笑えないよ。この何十年で最悪のレンジャーズに負けるなんて。ナンシーは去らなければいけない」
近年の黄金期が夢だったかのような不振にあるセルティックは、事態を好転させられるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」