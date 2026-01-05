「中山金杯・Ｇ３」（４日、中山）

同じ勝負服がゴールでピタリと重なる。１番人気のアンゴラブラックと７番人気のカラマティアノス。長い長い写真判定の末、わずかに軍配が上がったのはカラマティアノスだった。２着との差は約２センチ。津村は「いや〜、ゴールした時は全然分からなかった。坂を上がってから少し手応えは鈍りましたが“何とか持ってくれ”という気持ち。大きな鼻差ですね」と安どの色をにじませた。

近走とは一転して、この日は序盤から押して好位を確保。「最近は後ろからの競馬であまりいい結果が出ていなかったので、ある程度は前に行きたいと思っていた。ポジションを取れたのが最大の勝因」と分析した。

直線は早めの仕掛けで押し切った。「皐月賞、ダービーと結果が出なかったなかで、この馬の可能性を探ってきました。やっぱり芝の中距離が一番向いているのかな」と奥村武師。「今年の４歳世代のレベルの高さを証明できたと思います。やっぱり４歳は強いですね」。次戦は未定としたが、世代レベルの高さを再認識していた。

津村にとっては一昨年のリカンカブールに続く中山金杯制覇。５日に４０歳の誕生日を迎える鞍上は「今年が４日で、おととし勝った時が６日。なかなか誕生日に勝てないので、次は誕生日（当日）に勝てるように頑張りたいですね」とご機嫌だ。一日早いバースデーＶで不惑を迎える年の初重賞を飾り、幸先のいい２６年のスタートを切った。