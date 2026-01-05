２５年度の関西競馬記者クラブ賞に選ばれたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の表彰式が４日、京都競馬場で行われた。矢作師は「このような伝統ある、栄誉ある賞を頂いて大変光栄です。世界一の馬に恥じない調教師になれるように自分も頑張りたい」と気持ちを新たにした。

昨年はサウジＣで勝利し、秋はダートの世界最高峰であるＢＣクラシックを日本調教馬として初制覇。「一つの日本競馬の悲願が達成されたなと思っています。喜びという言葉で表せないような不思議な感情でした」。愛馬はこの日、栗東へ帰厩。「サウジＣ（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）へ向けて調整していきます」と見通しを語った。

今後は昨年と同様にサウジＣとドバイワールドＣを予定。「厩舎としては、この両方を獲る。そのために全力を尽くしています。その先は一切決めていないですが、オーナーとの話のなかでも、この京都の新馬戦しかＪＲＡで走っていないので、何とか引退までにＪＲＡの競馬場で皆さんに見せたいという思いでやっていきます。今年一年、全部勝つ気持ちでいます」と力強く宣言した。

なお、そのフォーエバーヤングのＢＣクラシック制覇を記念し、２月１日の東京競馬場で昼休みに優勝記念セレモニーを実施。当日のメインレースを「フォーエバーヤング ブリーダーズカップクラシック優勝記念 根岸ステークス」として行う。３１日〜２月２２日までフジビュースタンド３階センターコートにてトロフィーなど優勝記念展示も行われる。