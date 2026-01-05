「京都金杯・Ｇ３」（４日、京都）

２０２６年マイルロードの扉をこじ開けたのは４番人気のブエナオンダだった。道中は好位５番手。ロスなく立ち回って直線に向くと、先に抜け出そうとしたファーヴェントをねじ伏せるように頭差で差し切り、初タイトルをゲットした。

「とてもいい具合で迎えられていましたし、しっかり勝負に行けるポジションを取りたいと考えて、あの位置からの競馬になりました。全体的に厳しい馬場状態でしたが、それでもこの馬は長くいい脚を使ってくれる。その特徴を生かせるように組み立てました」。午（うま）年最初の重賞制覇を、川田は納得の表情で振り返った。

２歳秋の新馬勝ちに続き、若駒Ｓ３着など早くから素質の片りんは示していたが、馬体の完成が遅れ、とんとん拍子とはいかなかった。転機となったのは昨夏。春の２勝クラス勝利後に半年間の休養を挟んだことが、プラスに働いた。馬体はひと回り成長。集中力も増したことで、レースぶりに安定感が出てきた。「心身ともにまだ良くなってくれると思っていますし、マイルも合っていたんだと思います」。須貝師はさらなる可能性に期待を寄せる。

マイル路線で確かな存在感を示したブエナオンダ。「若い頃から素質の高さを感じさせる背中でしたが、出世には少し時間がかかりました。それでも、まずは重賞をきっちり勝ち切ってくれた」。川田の言葉通り淀での第一歩が、未来を明るく照らす。