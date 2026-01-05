¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛESPN¤¬2026Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò¹óÉ¾¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤ÇàÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤êá
¡¡Àè¹Ô¤¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ë¡¢ºÆ¤Ó½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ï¥ó¥°¥Ï¥í¡¼¥¢¥¦¥È¡×¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤¬È¯É½¤·¤¿£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥óÍ½Â¬¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬»ö¼Â¾å¤Îà´ãÃæ³°á¤È¤µ¤ì¤¿¸½¼Â¤ò¸·¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ª²ÙÊª¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î·ÀÌóºÆÊÔ¤ËÈ¼¤¦ÂàÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯ÊðÁí³Û¤ËÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Å£Ó£Ð£Î¤ÎÂçÃÀÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢£²£µÇ¯¤â£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÍèµ¨¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¸õÊä¤Ëµó¤²¤ëÀ¼¤Ï³§Ìµ¡£¼ã¼ê¤ÎÈôÌö¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°Å¹õ»þÂå¤Î½ªßá¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤â¤ª¤é¤º¡¢£±£´Ç¯¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡°ÊÍè¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÌ¤¿Ê½Ð¤¬¼Â¤Ë£±£±Ç¯¤âÂ³¤¯Ä¹´üÄãÌÂ¤¬à¾ïÂÖá¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤ë¡££³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤â³ÍÆÀ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íºÇ¸å¤Î¤Ò¤È²¡¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£ÂÇÀþ¶¯²½¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÆ¨¤·¤¿·Á¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¡¢ÆÃ¤ËÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Î¥Ú¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ê¥·¥¢¥ó£Ç£Í¡Ê£´£µ¡Ë¤Ø¤Î¼ºË¾´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼þ°Ï¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬²«¶â´üÅþÍè¤òÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÆîËÌ¼çÍ×¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¡Ö£É¡½£µ¡×±è¤¤¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âµïÊÂ¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë£Å£Ó£Ð£Î¤Ï¡¢£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¶Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤Þ¤ÇÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Êä¶¯¤Ï¶õ¿¶¤ê¡¢É¾²Á¤Ï²¼Êý½¤Àµ¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÀïÎÏ¶¯²½¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥ß¥Ê¥·¥¢¥ó£Ç£Í¤À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎàÄ¹¤¤Åßá¤Ï¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£