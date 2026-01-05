¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬ÌµÇ°IWGP´ÙÍî¡¡ÏÓ¤Ë¤ÏÃæÍ¸¿¿Êå¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¡Ö²¶¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡Ä¤Ã¤ÆÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡Ê£³£°¡áÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤òÀ©¤·£²´§²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤³¤ÎÆüÉüµ¢¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¤ËµÞ½±¤µ¤ì£Ë£Ï¡£¥Ù¥ë¥ÈÀïÀþ¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ë²¦¼ÔÂÐ·è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¡£»î¹ç»þ´Ö¤¬£²£°Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¤âÎ¾¼Ô¤Ï°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÄÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¿·ÆüËÜÅÁÅý¤ÎµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²¡¢¼¹Ç°¤Î¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¤Ä¤Î²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÄÔ¤Ï¥ê¥ó¥°¤òµî¤ëÃÝ²¼¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Î¤½¤ÎÌÜ¡¢Á´Á³»à¤ó¤Ç¤Í¤¨¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡¢²¶¤Ï¤ªÁ°¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹çÁ°¤«¤é¡Ö£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¿·²¦¼Ô¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¿·ÆüËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½²¶¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£²¶¤¬ÄÔÍÛÂÀ¤À¡££É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢à£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µéá¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤À¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èá´ê¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·²¦¼Ô¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢Ëº¤ì¤ë¤Ê¡£¤³¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤À¡£²¶¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ä¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆüÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¤ËÇØ¸å¤«¤éµÞ½±¤µ¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¾õÂÖ¤Ë¡£¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¸ª¤ò¼Ú¤ê¡¢Ìµ¸À¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ìµ´§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡Ö²¶¤«¤é£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄÔÍÛÂÀ¡Ä¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¤ªÁ°¤Î¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÁá¤¯¤âºÆÀï¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÝ²¼¤ÏÃª¶¶¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£×£×£Å¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¤òÏÓ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡ÖÃª¶¶¹°»ê¤¬°úÂà¤¹¤ë¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¤âÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤¤¤Æ¤Í¡£¡Ø²¶¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÃÝ²¼¤Ï¡Ö¤â¤·ÍèÇ¯¤â£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤âº£Æü¤Î·Ê¿§°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤ä¤Ç¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£