¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤ò»Ù¤¨¤¿£²£°£²£µÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢Åê¼ê¿Ø¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀèÈ¯¡¢µß±ç¤È¤â¤Ë£²£¶Ç¯¤Ø¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¥Û¡¼¥¯¥¹£Ï£Â¤ÇËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÆ£¿°ì»á¤Ï£²£µÇ¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£²£¶Ç¯¤ÎÀï¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸åÊÔ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾ï¾¡¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Ï¥¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¦²ÃÆ£¿°ì¡ÛÅê¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢£²£µÇ¯¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤·¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂæ½ê»ö¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤âµß±ç¤â¡¢¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡£²£µÇ¯¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿Ãì¤È¤·¤Æ¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤À¡£ÆþÃÄ£¹Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½é£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±£²¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£¶¡£¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤·¡¢£²£¶Ç¯¤«¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼êÏÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ£²£¶Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÊÌÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï£²£´Ç¯¤«¤éÀèÈ¯¤ËËÜ³ÊÅ¾¸þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÄ¹¤¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ°ì·³¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤À¡£Ìò³ä¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ä£±»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÉé²Ù¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤â¥Õ¥ë¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢°ì·³¤ÇÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃßÀÑ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£²£¶Ç¯¤Ëà¶ÐÂ³ÈèÏ«á¤¬¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²£µÇ¯¤ÏÍ¸¶¤¬£±£´¾¡¤òµó¤²¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀß·×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ËÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÀèÈ¯¿ØÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢°ìÉô¤ÎÅê¼ê¤ò½ü¤±¤Ð¡¢£±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£Âç´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾åÂô¡¢ÂçÄÅ¡¢¾¾ËÜÀ²¡¢Á°ÅÄÍª¡¢Á°ÅÄ½ã¤éÎÏ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó²ó¤ì¤ëÁ°Äó¤ÇÁÈ¤á¤ë¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼´¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ç¤áÀÚ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õÂÖ¤ä·ë²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤òÁ°Äó¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤Ë£¹¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬£²£¶Ç¯¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç´°Á´Éü³è¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£ÂæÏÑ¤«¤é¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤â²Ã¤ï¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤éÃì¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¾åÀÑ¤ß¤È¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Ï¡¢£²£µÇ¯¤ÏÆ£°æ¡½¾¾ËÜÍµ¡½¿ù»³¤òÃæ¿´¤Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Å´ÊÉ¤Ë¸«¤¨¤¿·Á¤¬£²£¶Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ï¾ÃÌ×¤Î·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¤òµá¤á¤ëÊý¤¬¹ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÊÑÂ§º¸ÏÓ¤ÎÃæÂ¼Ì¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ò´Þ¤á¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¤ÎÊä¶¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡£²£µÇ¯¤Ï¿·¾±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤âÙÉ¹³¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢£²£¶Ç¯¤â´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Åê¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤äÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤µ¡¢½¤ÀµÎÏ¤ò´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥°Ì¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤°¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÌò³ä¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¤À¡££±Ç¯´Ö¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë²ó¤ëÅê¼ê¿Ø¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ÀèÈ¯¡¢µß±ç¤òÌä¤ï¤º¡¢¼¡¤ÎÁªÂò»è¤ò¾ï¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¡¢£²£¶Ç¯¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Åê¼ê¿Ø¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
