¸Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÅ¾¿È·×²è¡¡»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬àÂèÆó¤Î¥µ¥Ã¥Á¡¼á°éÀ®
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±é²Î²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¤Î£±£¸ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ëà¥¿¥ì¥ó¥ÈÅ¾¿È·×²èá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌÈÎ²ñ¼Ò·ó·ÝÇ½¥×¥í¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ËÆ±¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤µ¤«¤éàÂè£²¤Î¥µ¥Ã¥Á¡¼á¤Ë°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤ÏÌó£´Ç¯Á°¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£µ·î¤Ë¸øÉ½¡£²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢Æ±£¹·î¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¶¶¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤¬¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤À¡£¸½ºß¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶¶¤µ¤ó¤Î¸å¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤Î»ØÆ³¡¢Çä¤ê¹þ¤ß¤Ê¤ÉÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö£³£°Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤òÌó£µÇ¯´Ö²ð¸î¤·¤¿¶¶¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¤ò¼Â¤Ë£·£°£°²ó°Ê¾å¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î²ð¸î·Ð¸³¤ò¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤½¤Î£Ð£Ò¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤·ÌÀ¤ë¤¤¿Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë·×²è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ïà¥µ¥Ã¥Á¡¼á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×¡ÊÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥Á¡¼¤È¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ÎÌ¾´ÆÆÄ¡¦¸ÎÌîÂ¼¹îÌé»á¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¸ÎÌîÂ¼º»ÃÎÂå¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£µ¡Ë¤Î¤³¤È¡£º»ÃÎÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤È¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¡££±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡££²£°£±£·Ç¯£±£²·î¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤âàÂè£²¤Î¥µ¥Ã¥Á¡¼á¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡£ÏÃ¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤É½¾ð¤·¤¿¤ê¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤¬È´·²¤À¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·ÝÌ¾¤ÏËÜÌ¾¤Î¡Ö¶¶¿¿Í³Èþ¡×¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¸ø¼°¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È°ìÍ÷¤Ç¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¡£
¡ÖËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¶¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤È£ù£È£²¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¶¶¤µ¤ó¤¬à¤Ê¤ó¤È¤«¼ÒÄ¹¡¢¿¿Í³Èþ¤â£ù£È£²¤â¤è¤í¤·¤¯¤Êá¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¡×
¡¡¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£