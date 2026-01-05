第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、国学院大は史上最高位の総合2位となった。2日の往路1区（21.3キロ）で、青木瑠郁（4年）が1時間0分28秒の区間新記録で区間賞を獲得。出だしはスローペースだったため、運営管理車の前田康弘監督は一瞬困惑していたようだった。

当日変更で1区に起用された青木。序盤は最後方で、異変が起きたか心配されたが、集団に復帰すると17キロ手前で先頭へ。ガッツポーズを何度も見せる余裕を見せ、路上に倒れていたカラーコーンも軽快にかわした。国学院大が1区トップでたすきをつなぐのは、史上初の快挙だった。

3日、日本テレビ系で放送された「完全密着！ 箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」の番組内では、運営管理車に設置された監督カメラの様子も伝えられた。

前田監督はトップから遅れていた青木に「何してるの？マジで」「願ったり叶ったりの展開なのに」と困惑気味のリアクション。ただ、青木は「自分の中で2分50秒くらいで押せば、正直10キロくらいで追いつくかなと。目論見というかそこを意識して走りました」と冷静に振り返った。

青木が先頭に追い付きトップに立とうとすると、前田監督は「えっ、瑠郁が前出たぞ。アドレナリン出すぎちゃったんじゃない？」と驚き、その後は「区間記録出るぞ！」と興奮気味にリアクションした。運営管理車での前田監督の正直なリアクションは、以前から駅伝ファンの間で人気が高い。

2区へタスキをつなぐ直前、前田監督から青木へ「4年間ありがとう」と感謝の一言が送られ、こちらもファンの感動を呼んでいた。総合2位となった3日のレース後、前田監督は「悔しい気持ちと清々しい気持ち」と涙。「堂々と（優勝した）青山学院に挑んでいる姿を見て学ぶものがありました」と選手たちの走りに感動していた。



（THE ANSWER編集部）