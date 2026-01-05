「昔は飲酒運転で捕まらなかった」と自慢げに語る昭和な上司たち　社用車でも喫煙を繰り返す姿に部下が絶望

上司のコンプライアンス意識が低いと、つらい思いをするのは部下だ。投稿を寄せた40代女性（事務・管理）はうんざりしている様子で、こう書いている。

「猛吹雪で天気が悪い中、内輪の食事会は無しにしたいと提案したにもかかわらず、決行された」

天候が悪化している中、わざわざ集まる必要があったのだろうか。部下の安全を軽視していると言わざるを得ないだろう。（文：天音琴葉）

「昔は飲酒運転では捕まらなかった」と豪語

さらに、上司たちのマナーや法令順守の意識も昭和で止まっているようだ。

「内輪の食事会で、上司2人が紙タバコをテーブルで延々吸っていた」

「客先訪問の社有車後部座席で、窓を開けてはいたが上司が喫煙した」

食事の場や、密室である社用車でタバコを吸うとは部下への配慮が欠けている。さらに、上司が口にする言葉も耳を疑うものばかりだった。

「モラハラでしかないような時代錯誤の価値観を平然と言葉にする。昔は飲酒運転では捕まらなかったのでよくやっていた、など」

仮に昔は大目に見られていたのだとしても、職場で大っぴらに語る必要はない。これでは部下がうんざりするのも仕方ないだろう。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y