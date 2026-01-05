「中国に負けてもしょーがない」技術開発を放棄したメーカーに40代エンジニアが絶望高価な設備も「買って満足、宝の持ち腐れ」

トップや上司の振る舞いを見て、「このままでは自分までダメになる」と危機感を抱いたことがあるだろうか。

投稿を寄せた50代男性（Web・インターネット・ゲーム）は、

「社長がワンマンで『絶対的存在』と教育していると聞いた時」

だとし、愕然とした様子だ。社長による支配は、業務の範疇を大きく超えているようだ。（文：天音琴葉）

「エンドユーザーなんて細かいことわからないから気にすることない」

「従業員を奴隷のようなに扱いで、悪いことも社長命令で遂行させようとする。社長の意地悪で帰りを遅くさせられる」

気分で社員を振り回す過酷な環境に、「メンタル壊れる人が多数」という異常事態に陥っているという。倫理観を無視した組織で、長く働き続けるのは困難と言わざるを得ない。

一方で、組織の「停滞」に限界を感じた人もいる。エンジニアの40代男性が転職したメーカーは、「他社よりもいい製品をお客様に届ける」という標榜とは乖離していた。

「今までこれで問題なかったから変えない」「エンドユーザーなんて細かいことわからないから気にすることない」「判定基準が特になく感覚での判定」

さらに男性が驚いたのは、その会社に技術を自ら磨くという姿勢が欠如していたことだ。

「移管先から技術を教えてもらうという精神で、自分たちで新しい技術開発や研究をしないという社風だった」

高い費用を投じて装置を購入・検収しても、いつまで経っても使いこなせず、「買って満足してるだけ」「宝の持ち腐れ」だと吐露。そんな組織の末路を予感した男性は、「ライバルとしてる中国に負けてもしょーがない」と、静かに見切りをつけているようだ。

※キャリコネニュースでは「『この会社にいたら自分もダメになる』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/LSLOMLGML