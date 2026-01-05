お通夜で「香典返しが1個ってどういうこと？」子5人連れの弔問客が6つ要求 → 「非常識なこと言うな！」と一喝される【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。 葬儀の受付で「わざわざ子ども連れてきてやったのに」と大量の香典返しを要求する母親。投稿者が呆れ果てた、非常識極まりない一部始終とは――。

※※※※

葬儀の場で故人を悼むより自分の要求を優先させる、非常識な人への対応には困ってしまう。投稿を寄せた50代女性は10年ほど前、友人の夫の葬儀で受付を担当した際に、衝撃的な体験をした。（文：長田コウ）

故人は「少年野球の監督」などをしていたこともあり、弔問客にも「お子さんを連れた方」が多かった。お通夜も終盤に差し掛かった頃、「お子さんを5人も連れてきた方」がいたそう。順番に香典のお返しをお渡ししていると……。

「5人連れのお母さんが『香典返しが1個ってどういう事？』と言い出しました」

「わざわざ子ども連れてきてやったのに人数分ちょうだいよ！」

驚いた女性は、「え！？」と動揺したが、「御香典1つにお返しは一つですが」と説明した。すると、大声でこんな言葉が返ってきたのだ。

「わざわざ子ども連れてきてやったのに人数分ちょうだいよ！」

それを聞きつけた葬儀業者が飛んできて、「6個渡して下さい」と言ってきたそう。事態を大きくしないためだろう。モヤモヤしながらも言われた通りに渡そうとした、その瞬間。

「『お通夜に非常識なこと言うな！』と自治会の方らしい高齢男性が言ってくださり、周りの方たちもこの家族に冷たい視線を送ってました」

結局、一喝された母親はお返しを1つだけ持って「鬼の形相で帰りました」とのことで、事態は収束した。女性は「こんな非常識な親がいることに仰天しました」と当時の衝撃を振り返っている。

※この記事は2025年4月23日に配信した記事の再配信です。

※キャリコネニュースでは「葬式の仰天エピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GNIJZNU6