『科捜研の女 ファイナル』榊マリコ最後の事件に小野武彦・戸田菜穂・渡辺いっけいら歴代レギュラー集結！
沢口靖子主演「科捜研の女」シリーズのフィナーレを飾る『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系）が、1月23日に放送。同作にはこれまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたち、小野武彦、戸田菜穂、渡辺いっけい、奥田恵梨華らが集結。この度、キャスト15名が厳選した思い出のベストエピソードを、本日1月5日より毎日1話ずつ放送することが発表された。
【写真】『科捜研の女』シリーズ誕生から26年でついに完結！ ファイナルSPドラマビジュアル
1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた、沢口靖子主演「科捜研の女」。放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろすことが決定した。長年の応援に感謝をこめて、1月23日に『科捜研の女 FINAL』を放送。シリーズのフィナーレを飾るこの作品に、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが一挙集結する。
『科捜研の女 FINAL』で描かれるのは、スマート・モビリティ実証実験特区で起きた、不可解な事件。IoT、AI、自動運転などの技術を実験的に導入した最先端エリアで突如、複数のIoT機器が一斉に暴走。爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員男性が死亡する事故が発生する。
便利さと効率の象徴だったIoT機器が、一転して“制御不能な凶器”に変貌した原因は、何者かによる不正アクセスなのか？マリコ（沢口靖子）をはじめとする科捜研のメンバーたちはデジタルの痕跡をひとつずつたどりながら、前例のない科学犯罪に挑んでいく。はたして科捜研は“顔の見えない犯人”を見つけだすことができるのか。ラストにふさわしく、劇場版をも凌駕する壮大なスケールで展開する。
そんな最後にして最大の衝撃作に集うのは、近畿管区警察局の主任監察官・芝美紀江役の戸田菜穂、マリコの元夫で警察庁刑事指導連絡室長・倉橋拓也役の渡辺いっけい、元科捜研・映像データ研究員で現在は京都府警・サイバー攻撃対策課に所属する吉崎泰乃役の奥田恵梨華、そしてマリコの父であり、科学鑑定監察所の監察官・榊伊知郎役の小野武彦。
これまで『科捜研の女』を築き上げてきたこの歴代レギュラー陣4名が、ファイナルの知らせを聞き、出演を快諾。彼ら演じる伝説のキャラクターたちは、今回の難事件でどんな役割を担うのか？ そしてマリコとどんなやり取りを交わすのか…。マリコと苦楽をともにした“同志たち”の再集結がファンの胸を熱くさせ、最後に忘れられない感動をもたらす。
さらに『FINAL』放送を記念して始動したのが、『科捜研の女』5大メモリアルプロジェクト。すでに第1弾「ファンミ−ティング開催」が発表され大きな話題を集めているが、このたび第2弾が解禁。
それは、「キャストが選ぶベストエピソード15」と題した特別リピート放送企画。キャスト自らが「忘れられない物語！」「あの瞬間が、今につながっている…」などと語る、珠玉の15本を、本日1月5日から『FINAL』が放送される23日までの月曜日〜金曜日、毎日1話ずつ放送する。出演者が当時の思い出や撮影の舞台裏を語る、スペシャルコメントつき特別版としてオンエア。26年の軌跡をたどりながら、『FINAL』への期待を最大限に高めるプレミアム企画だ（※関東ローカルで放送）。
■【キャストが選ぶベストエピソード15】ラインナップは以下の通り。
1月5日（月） 渡辺いっけい
1月6日（火） 奥田恵梨華
1月7日（水） 西田健
1月8日（木） 加藤諒
1月9日（金） 石井一彰
1月12日（月） 戸田菜穂
1月13日（火） 金田明夫
1月14日（水） 小野武彦
1月15日（木） 斉藤暁
1月16日（金） 山本ひかる
1月19日（月） 風間トオル
1月20日（火） 若村麻由美
1月21日（水） 小池徹平
1月22日（木） 内藤剛志
1月23日（金） 沢口靖子
■『科捜研の女 ファイナル』あらすじ
京都市内のスマート・モビリティ実証実験特区で複数の自動運転機器が同時に暴走し、爆発に遭遇したロボット企業の開発部員の男性が死亡する事件が発生。榊マリコ（沢口靖子）ら科捜研のメンバーは事故か殺人かを見極めるため、現場の微物やシステム障害を科学的に解析していく。
すると特区の集中管理システムに何者かが不正アクセスした痕跡が見つかり、特区を狙ったサイバーテロらしきことが判明する。しかも犯人は、広域を刻々と移動している可能性が浮上。犯人は移動しながらまたどこかでテロを起こすつもりなのか？マリコたちは最新技術と地道な鑑定を武器に“顔の見えない犯人像”に迫っていくが、追跡は困難を極め、事件は予測不能な方向へ。榊マリコ、最後の事件がいま、静かに幕を開ける――。
『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系）は、1月23日放送。
