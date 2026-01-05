◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準々決勝 神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）

準々決勝４試合が行われ、国立切符をつかんだ４強が出そろった。夏の総体王者の神村学園（鹿児島）はＦＷ倉中悠駕（ゆうが、３年）が４得点と大活躍し、日大藤沢（神奈川）を４―１で退けた。倉中は６得点で得点ランク単独首位に浮上。１大会最多記録を持つ大迫勇也の１０得点（０８年度、鹿児島城西）の背中も見え、「歴代トップになれるように」と誓った。鹿島学園（茨城）は興国（大阪）を３―１で破り、１７大会ぶりの準決勝進出。尚志（福島）、流通経大柏（千葉）も勝ち上がった。準決勝は１０日に東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。

× × × ×

等々力が“倉中劇場”と化した。０―０の前半２９分、相手陣内でのボール奪取から好機をつくり、最後は倉中がエリア中央から迷わず左足を振り抜いた。「自分が決めてやろうという気持ちがあった」。３試合連続で先制弾を決め、神村学園に流れを引き寄せた。

勢いはもう止まらない。後半１３分に再び左足で追加点を奪うと、同２３分には、Ｊ２いわき内定のＤＦ中野からパスを受け、右足でネットを揺らした。高校の公式戦では自身初のハットトリックだったが、これで収まらず。２分後にはＣＫを頭で合わせて４点目。破竹の活躍に会場が静まり返った中、両手を広げてほえた。大会前に恥骨を疲労骨折し、痛み止めを服用しながらプレーする背番号９に、有村圭一郎監督（４８）は「勝利に欠かせない活躍をしてくれた」と目を細めた。

利き足は右だが、父・美行さんの教えで左右どちらでも蹴れるようになった。宮崎工で全国選手権８強入りの経験があるという父を上回る４強に「超えました」と少し照れながら笑う。自身も宮崎で生まれ育ち、中学時代は中体連の吾田中でプレー。ただ、神村学園ＯＢのＦＷ福田師王（現カールスルーエ）の活躍に刺激を受け、鹿児島の強豪の扉をたたいた。その憧れの福田が２２年度に達成した４強にも到達。卒業後は国士舘大に進学し「大学からプロを目指している」と未来も見据えている。

大会通算６得点で、チームメートのＦＷ日高を抜き、得点ランク単独トップに浮上。目指すは０８年度大会の鹿児島城西で準優勝し、大会得点記録（１０点）を樹立した大迫だ。「選手権前から大迫選手を追い越そうと考えていた。あと２試合で超えて、自分が歴代トップになれるように頑張りたい」。レジェンド超えで、神村学園を初優勝に導く。（浅岡 諒祐）

◆倉中 悠駕（くらなか・ゆうが）２００７年４月８日、宮崎・日南市生まれ。宮崎・吾田中から２３年に神村学園に進学。今大会は３戦連続得点で６得点。卒業後は国士舘大に進学予定。父・美行さんは宮崎工で選手権８強を経験。憧れは日本代表ＦＷ上田綺世。１８０センチ、７４キロ。

◆高校選手権の１試合最多得点 個人記録では、１９７６年の首都圏開催以降、５得点がトップ。９１年度大会の鹿児島実（鹿児島）・上地敏彦、９２年度大会の習志野（千葉）・原祐俊、２１年度大会の阪南大高（大阪）・鈴木章斗（現Ｊ１広島）の３人が記録した。前回大会では、堀越・三鴨奏太（当時２年）が松山北（愛媛）との３回戦で４得点を記録。大会を通じて５ゴールを挙げて、得点王になった。

◆歴代の得点王 大会最多得点記録は、０８年度大会で鹿児島城西・大迫勇也（現神戸）が記録した１０点。１回戦から準々決勝まで４戦連続マルチ得点の大会新記録をたたき出すと、準決勝と決勝でも１点ずつ獲得し、６試合連続得点を達成した。大会９得点は１９９９年度の富山第一・石黒智久と２００３年度の国見・平山相太が記録。平山は前年度に続き２年連続の得点王となった。