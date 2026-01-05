◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

２６年の中央競馬が４日、開幕し、東西で伝統のハンデＧ３が行われた。第７５回中山金杯（中山）は５日に４０歳の誕生日を迎える津村明秀騎手＝美浦・フリー＝が、７番人気のカラマティアノスを鼻差で重賞初Ｖに導いた。

同じサンデーレーシングの勝負服がぴたりと並んだところがゴールだった。先に抜け出したカラマティアノスに迫る１番人気のアンゴラブラック。写真判定の結果は、わずか２センチの差で７番人気の４歳馬に軍配が上がった。津村は「ゴールした時は全然分からなかった。坂を上ってちょっと鈍りましたけど、何とかもってくれという気持ち」と必死の鼓舞で大きな勝利を手にした。

先行策が復活の足がかりになった。近走は思うようなポジションを取れずに４戦続けて２ケタ着順。「最近は後ろの競馬で結果が出ていなかったので、いいポジションを取りたいと思っていました。馬も応えてくれて、いいポジションを取れたのが最大の勝因」と初コンビの鞍上はイメージ通りのレース運びで一発回答を決めた。

例年は金杯デーの１月５日が誕生日の津村。「なかなか誕生日で金杯を勝てていないので、次は誕生日に金杯を勝てるように頑張りたい」。６日開催の中山金杯（リカンカブール）を制した２４年は、ヴィクトリアマイルで待望のＧ１初制覇を飾った。４０歳前日、幸先いいスタートに笑顔があふれた。（浅子 祐貴）

◆カラマティアノス 父レイデオロ、母ダンサール（父ハーツクライ）。美浦・奥村武厩舎所属の牡４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１０戦３勝。総獲得賞金は７９１６万６０００円。重賞初勝利。馬主は（有）サンデーレーシング。