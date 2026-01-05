◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

２６年の中央競馬が４日、開幕し、東西で伝統のハンデＧ３が行われた。第６４回京都金杯（京都）は、うま年の年男、須貝尚介調教師（５９）＝栗東＝が管理する４番人気のブエナオンダ（川田）が接戦を制し、重賞初制覇を果たした。

測ったように差し切った。川田がブエナオンダに軽くＧＯサインを送ったのは外回りの長い直線入り口。両腕で手綱を押し、全身を大きく使ったアクションはダイナミックになっていく。前のファーヴェント、ショウナンアデイブを射程圏にとらえたラスト５０メートルで左ステッキを１発、２発…。最後に闘争心を乗せた加速で２頭を一気にのみ込んだ。上位３頭は頭、首差で同タイム。しかし、鞍上はゴール板を過ぎてすぐに首筋をポンポンと叩いた。確信があった。

「この馬はしっかりと長くいい脚を使ってくれるので、それを使えるように組み立てました」と２１年連続の重賞勝利とした川田は振り返る。その鞍上を満面の笑みで出迎えたのがうま年の今年、６０歳で年男になる須貝調教師だ。昨年は前年（ＪＲＡ５５勝）から大きくダウンの２８勝。もどかしい時期が続いた。「今年はじっくり構えて、馬と向き合いながらやっていきます」。昨春まで１４戦３勝と目立たなかった愛馬がマイルに照準を絞った昨秋以降は《１》〈２〉〈３〉《１》着。今後は未定も、厩舎の悪循環を断ち切るような初タイトルがうれしかった。

今年の金杯は１１年ぶりの１月４日開催。同じ日曜だった昨年（中京）の２倍以上となる３万６４３６人が淀に詰めかけた。「すごくお客さんも多くて、競馬というのは改めて、お客さんの目の前で走るからこそ気持ちいいものだと思いました」と川田。寒風のなかでも熱気に包まれながら、充実の一年が始まった。（山本 武志）

◆ブエナオンダ 父リオンディーズ、母オーサムウインド（父ディープインパクト）。栗東・須貝尚介厩舎所属の牡５歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は１８戦５勝。重賞初勝利。総獲得賞金は１億３１５６万６０００円。馬主は金子真人ホールディングス（株）。