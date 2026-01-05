ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。アニマル柄水着ショットを投稿した。

ヒョウ柄のバンドゥビキニ水着姿で付け耳もつけ、黒のハイヒール…。腰をくねられたり、寝転んだりしてさまざまはポーズを見せ、ボディーの曲線美を披露した。

ファンやフォロワーからも「美スタイル」「美しいボディライン」「水着がはち切れそう」「最高にセクシー」「サービス精神旺盛」「glamorous beauty」「腰のラインが！！！！最強でえっるるるるろろろろい」「たまりませんねっ♪」「挑発しすぎです」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズでは「今日ふわふわちゃん」とふわふわの白コートに黒のショートパンツ、白のロングブーツをコーディネートした脚線美を公開。「バレエ観に行ってきたよ 今年は毎月舞台鑑賞したいな。来月はピアノ独奏ハート楽しみいっぱいハート」と笑顔ショットを添えた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。