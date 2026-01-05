利便性に優れた原付二種スクーター

ホンダは、使い勝手の良さが魅力の原付二種スクーター「リード125」の新型モデルを2026年1月29日に発売することを発表しました。

このモデルの大きな強みは、日常の利便性を高める充実した装備にあります。

パワートレインには、排気量124ccのエンジン「e-SP+」を採用し、49.3km／Lという優れた燃費性能を実現しています。

また、停車時の燃料消費や騒音、排出ガスを抑えるアイドリングストップ機能も備えており、高い経済性と環境性能を兼ね備えています。

シート下には37Lもの大容量を誇るラゲッジボックスが確保されており、内部にはLED照明も設置されています。加えて、モバイル機器の充電に役立つUSBソケットや、スマートキーシステム、大型フックなども標準で装備されています。

走行面では、左レバーを操作するだけで前後のブレーキへ制動力を適切に配分するコンビブレーキシステムや、視認性に優れる大型液晶メーターを装備しています。

外観は、2025年モデルでハンドルカバーやフロントカバー周りの部品、側面の車名ロゴのデザインが変更され、より洗練された印象となっています。

新型モデルでは、ボディカラーに日常を彩る「キャンディーラスターレッド」と上質な雰囲気を持つ「バニラホワイト」が新たに設定されました。継続販売される「ポセイドンブラックメタリック」と合わせ、全3色のラインナップとなります。

価格（消費税込）は35万2000円です。