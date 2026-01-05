「全国高校サッカー選手権・準々決勝、鹿島学園３−１興国」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）

４試合が行われ、高校総体覇者の神村学園（鹿児島）は、ＦＷ倉中悠駕（３年）の４得点の大活躍で日大藤沢（神奈川）を４−１で破り、過去最高に並ぶ４強に進んだ。鹿島学園（茨城）、流通経大柏（千葉）、尚志（福島）も１０日に行われる準決勝に進んだ。

１回戦から４試合で計１５得点と、持ち味の攻撃力を遺憾なく発揮し、１７大会ぶりのベスト４進出。先制のＰＫと３点目のＦＫを決めた鹿島学園のＤＦ清水朔玖（３年）は「僕はキックが得意。ファウルをもらった瞬間、絶対決めてやろうと思った」と誇らしげに語った。

伝統的に得点能力が高い選手がそろう。過去に日本代表ＦＷ上田綺世を指導した鈴木雅人監督のもと、ゴールへの意識は徹底的に植え付けられている。指揮官は「上田の影響もあって、シュートの意識が高い」とうなずく。

２００１年から指揮を執り、前回のベスト４を知る鈴木監督は「またこんな日が来るとは。本当に感無量」と実感を込める。初の頂点まであと２つ。Ｊ１鹿島、Ｊ２水戸、全日本大学選手権の筑波大に続く“茨城４冠”も見えてきた。