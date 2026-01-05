アメリカのトランプ政権は3日、ベネズエラで軍事作戦を行いマドゥロ大統領を拘束しました。トランプ大統領は4日、ベネズエラの副大統領に対し、今後の対応次第では「マドゥロ大統領よりも大きな代償を払うことになる」と警告しました。

トランプ大統領は当面、アメリカがベネズエラの国家運営を行うと主張していますが、具体的な政権移行の計画は示していません。

トランプ氏は3日の会見でベネズエラの政権移行に向けてロドリゲス副大統領が大統領に就任すると述べ、ロドリゲス氏がアメリカとの協力に同意したと説明しました。

これに対し、ロドリゲス氏は3日、攻撃を非難するとともにマドゥロ大統領の即時解放を求めました。

こうした中、トランプ氏は4日、アメリカの雑誌「アトランティック」のインタビューで、ロドリゲス氏に対し、「彼女が正しいことをしなければマドゥロ大統領よりも大きな代償を払うことになる」と警告しました。

ルビオ国務長官

「我々が主導しているのは、この先の方向性だ。つまり我々は影響力を持っている」

ルビオ国務長官は4日アメリカのテレビに出演し、アメリカがどのようにベネズエラの運営を行うか問われ「国を運営することではなく、政策を運営することだ」などと述べ具体的な言及は避けました。

一方、マドゥロ大統領は3日、アメリカ軍によって妻と共に身柄を拘束され、ニューヨークに移送されました。

マドゥロ氏と妻は麻薬密輸などの罪でニューヨークの連邦地方裁判所に起訴されていて、5日にも初公判が開かれると報じられています。