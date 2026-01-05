「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）

新日本プロレスの１・４東京ドーム大会が行われ、引退試合に臨んだエースで社長の棚橋弘至（４９）は、元ライバルで米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）に敗れた。試合後の引退セレモニーではかつてのライバルたちがリングに登場して、花束を贈呈。４万６９１３人超満員札止めのファンの大歓声を浴び、“１００年に一人の逸材”が２６年間にわたるプロレスラー人生に終止符を打った。

以下、棚橋弘至との主な一問一答。

◇ ◇

−引退試合を終えて。

「最高の舞台でレスラー生活の幕を閉じることができました。できすぎのプロレス人生でした」

−セレモニーは。

「誰が来るかは聞いていなかったので、これは泣かせに来ているなと。藤波さんも武藤さんも来ていただいて感謝です」

−柴田が来た。

「『同じ時代に競い合えて良かったです』と僕は言いました。柴田さんは『俺はもう少し頑張るよ』と言っていたので、『頑張ってください』と」

−内藤も来た。

「ビックリしました。『新日本プロレスの扉は開けておくから』と言いました。あとは彼次第」

−疲れましたか。

「今言わないと、一生言えないので言います。『あーあー疲れた！』。１４年間、疲れたと言っていなかったので。（拍手が起こる）疲れたと言って拍手が起きた最初の人ですよ」

−ウルフ戦について。

「デビュー戦ですよ。僕の常識を遥かに超えていました」

−新日本プロレス一筋の理由。

「新日本プロレスが好きだからです。僕をここまで成長させてくれた」