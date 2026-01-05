2025年のドラマシーンを振り返る座談会。前編では「恋愛ドラマの二極化」や「脚本家の世代論」について語り合ったが、後編ではNHKが誇る二大看板枠「大河ドラマ」と「朝ドラ」、そして日曜劇場などの民放ドラマの現在地について議論を深めていく。

横浜流星主演で蔦屋重三郎の生涯を描いた大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、『おむすび』『あんぱん』『ばけばけ』と続いた朝ドラのリレーは、現代の視聴者に何を問いかけているのか。映像演出の革命的な進化や、脚本に込められた時代性、そして2027年のバカリズム朝ドラへの期待まで、ドラマ評論家・ライターの成馬零一、木俣冬、田幸和歌子が徹底的に語り尽くした。

●大河ドラマは“フィクション”であることを活かしきった『べらぼう』

成馬零一（以下、成馬）：『べらぼう』は、中盤から終盤にかけての盛り上がりが凄まじかったですね。特に最後の5話ぐらいのラストスパートがめちゃくちゃ面白かった。その牽引力となったのが、生田斗真さん演じる一橋治済の描き方です。治済は食べ物に毒を入れるようなことを平気でする。これって、近年のドラマのトレンドに対する強烈なアンチテーゼに見えるんです。

田幸和歌子（以下、田幸）：どういうことでしょうか？

成馬：今のドラマって、いわゆるグルメドラマがすごく多いじゃないですか。あるいは恋愛ドラマであっても、肉体的な接触よりも一緒にご飯を食べる描写の方に官能性や信頼関係を託している。言ってみれば「食事が神」みたいな状態で、美味しいご飯を食べることだけが現代人の絶対的な拠り所になっている。そういう風潮がある中で、『べらぼう』は食事という最も信頼すべきコミュニケーションツールを逆手にとって、毒を盛ることで人を殺していく。治済の描き方は今のグルメドラマブームに対する批評性すら感じてスリリングでした。

田幸：なるほど。そういえば前編で話題に出た『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下、『あんたが』）でも、「おにぎりハラスメント」の話題がありましたね。

成馬：「他人が握ったおにぎりなんて食えるか」という感覚ですよね。あれはコロナ禍以降の衛生観念の変化や、他者への不信感が反映された描写だと思いましたが、『べらぼう』の毒殺も、食事には絶対的な信頼関係がないと成立しないということを逆説的に描いていました。人間ドラマを構築するはずの食を、信頼ごと一緒に踏みにじっていく。そのキャラクターとしての悪辣さが、物語の面白さに直結していました。

木俣冬（以下、木俣）：確かに、あまりに酷いんだけど、物語としては面白い（笑）。生田斗真さんもそうですが、『あんたが』の竹内涼真さんと同じく、一時期は世間的に評価が定まらなかったり、少しネガティブな印象を持たれていたりした俳優たちが、2025年は悪い役やダメな役を演じることで一皮むけた印象があります。風間俊介さんが演じた蔦屋重三郎のライバル・須原屋市兵衛も、最初は嫌な奴だったのに、だんだん社会に適応して胡散臭い仲間になっていく過程が絶妙でしたね。

成馬：ただ、この『べらぼう』の展開については、「漫画みたいだ」という賛否もあったようですね。実際に「あいつを倒す！」みたいな『少年ジャンプ』的な展開になる部分もありましたし。

木俣：そうなんです。私の周りでも、従来の大河ファンーーおそらく重厚な歴史ドラマや、学びのある教養としてのドラマを求めている層ーーからは、「漫画チックで軽薄だ」「ありえない展開だ」という批判的な声が寄せられました。でも、私は逆にそこが良いと思いました。当時の江戸文化、つまり蔦重が扱っていた戯作や浮世絵といった大衆娯楽は、まさに荒唐無稽な展開やスキャンダラスな面白さで庶民を熱狂させていたわけです。「雷に打たれて死ぬ」とか「霊に取り殺される」とか、そういう講談や歌舞伎的なケレン味が当時のリアリティだった。その俗っぽいエネルギーを現代のドラマとして再現しようとした結果が、あの漫画的な展開だったのではないか。そう説明すると納得してくれる方もいましたが、作り手の意図としてはかなり高度なことをやっていたと思います。

田幸：森下佳子さんの脚本構成力はさすがでしたね。膨大な史料を読み込んだ上で、あえてエンタメとして再構築している。最近の視聴者、特に若い世代は「教科書に載っているような正解」を確認するようなドラマを好む傾向がある気もします。「ここテストに出たよね」「これ知ってる」という答え合わせの快感を求めているというか。その点、『べらぼう』は写楽複数人説のような大胆な仮説を提示してくるので、史実至上主義の人たちには受け入れ難かったのかもしれません。

成馬：歴史ものとして観ていた人が、ラストの展開に本気で怒ってたことには驚きました。でも、エンタメって本来「嘘」を楽しむものじゃないですか。森下さんは「大河ドラマもフィクションである」ということを自覚的にやりきった。これは彼女だからこそできた“確信犯的な遊び”だったと思います。

●『ばけばけ』のこれまでにない映像演出

木俣：それに関連して言うと、朝ドラ『ばけばけ』が小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）を題材にしたことも象徴的です。八雲の『怪談』は、日本の伝承をそのまま記録したのではなく、彼なりの解釈やオチをつけて「再話」した文学作品ですよね。つまり、元ある素材を書き手が咀嚼して、新しい物語として提示する。それはまさに森下さんが『べらぼう』でやったことだし、ドラマ作りそのもののメタファーでもあります。『ばけばけ』という題材を通して、NHKが「ドラマとは史実の再現ではなく、語り直された物語である」と宣言しているようにも感じられて、非常に興味深いです。

成馬：映像面でも『べらぼう』と『ばけばけ』は対照的でした。2010年代の『龍馬伝』以降、大河ドラマは埃が舞うようなリアリティや手持ちカメラによるドキュメンタリータッチが主流でしたが、今回は浮世絵を意識したような、色彩がパキッとしたスクエアな映像。それに対して、朝ドラ『ばけばけ』は、画面全体に霧がかかったような、ぼやけた映像の美しさを追求していました。この「パキッとした大河」と「ボヤッとした朝ドラ」の対比は、2025年のNHKドラマを象徴する面白さだったと思います。

田幸：『ばけばけ』の映像の質は本当に素晴らしいですね。BK（大阪放送局）制作の朝ドラとしては初めて、大河ドラマで使用するような高画質のシネマカメラを導入したそうですが、松江の湿度の高い空気感や、薄暗い家屋の中の陰影が見事に表現されていました。貧乏な暮らしを描いているのに、画面がただ暗いのではなく、上品な湿度がある。あの映像があったからこそ、ふじきみつ彦さんの脚本による現代語っぽい軽妙な掛け合いも、チープにならずに成立していたのだと思います。

木俣：まさに「陰翳礼讃」の世界ですよね。貧乏な長屋でも、天井から入る光や、障子を通した柔らかい明かりが計算され尽くしていて、ただの貧乏ではなく美意識のある貧乏になっていた。近年の朝ドラは、セットの隅々まで明るく照らすフラットな照明が多く、画面が明るすぎるきらいがありましたが、『ばけばけ』は本来の日本家屋が持つ暗闇の豊かさを取り戻してくれました。もちろん、高齢の視聴者からは「画面が暗くて見えづらい」「もっと華やかな着物が見たい」という声もあったかもしれませんが、朝ドラという国民的番組でこの映像美に挑戦したことは高く評価されるべきです。

田幸：脚本に関しても、ふじきみつ彦さんのコントロールが見事でした。朝ドラは長丁場なので、演出家が変わるとトーンが変わってしまう作品も多いのですが、『ばけばけ』は誰が演出しても一定の品格とトーンが保たれていました。以前、脚本家の安達奈緒子さんの『おかえりモネ』には「台本に答えが全て書かれている」と役者さんたちがおっしゃっていましたが、ふじきさんは逆に、現場の美意識や役者の解釈に委ねる余白を残しつつ、全体の世界観をコントロールする書き方をされていたのかもしれません。

木俣：チーフ演出の村橋直樹さんが大河ドラマ出身ということもあり、朝ドラの「明るく元気」というフォーマットではなく、大河的な重厚さで撮ったのが良い方向に作用しましたね。スタッフもキャストも実力派が揃い、BK制作ならではのチャレンジ精神が結実した作品でした。

●『あんぱん』と『おむすび』が果たした役割

ーー2025年は『あんぱん』と『おむすび』もありました。『あんぱん』は前半の戦争描写が話題になりましたね。

田幸：『あんぱん』に関しては、前半の戦前・戦中パートが圧巻でした。やなせたかしさんという実在の人物をモデルに、中園ミホさんが反戦のメッセージを強く打ち出した。やなせさんの壮絶な戦争体験を知らない視聴者も多かった中で、戦争を加害の側面も含めてしっかり描いたことは、朝ドラの歴史においても重要な意義があったと思います。

成馬：ただ、戦後編に入ってからの失速感は否めませんでした。主人公ののぶ（今田美桜）が、戦時中は愛国の鑑ともてはやされていたのに、戦後はコロッと価値観を変えて適応していく。その姿は、ある意味でリアルな日本人の姿なんですが、物語としては「お前、あんなに輝いていたのに何者にもなれなかったのか」という虚無感が漂ってしまった。僕が興味深く感じたのは、戦後の彼女が「アンパンマン／柳井嵩（北村匠海）＝やなせたかし」を推すことに生きがいを見出すプロセスが、現代の「推し活」と重なって見えたことです。やなせたかしさんのテーマである「正義は簡単に入れ替わる」という言葉通り、戦時中の彼女は「軍国主義」という正義を推していた。それが崩壊した後、彼女の情熱の行き場として「アンパンマン」という新しい正義、あるいは「推し」が現れた。対象は違えど、自分の空虚さを埋めるために何かに熱狂し、自分自身を同化させる構造は同じなのではないか。現代の我々も、推し活に熱中することで何かをごまかしているかもしれない。そんな「大衆の危うさ」すら感じさせる批評性があったのですが、そこまで深く読み取られずに「後半は地味だね」で終わってしまったのが惜しいです。

木俣：結局、作り手が「アンパンマン」という国民的ヒーローの誕生譚に着地させなければならないという制約に縛られすぎて、主人公ののぶというキャラクターの落とし前をつけ損ねた印象があります。「私は何者でもなかった」というセリフに現代女性の共感を重ねようとしましたが、彼女の人生はそれ以上に波乱万丈で、無理に「何者でもない私」に回収する必要はなかったのではないかと。松嶋菜々子さんが演じた嵩の母のように、時代に合わせてちゃっかり生き抜く強さをもっと肯定的に描いてもよかったのかもしれません。松嶋さんのあの「ちゃっかりキャラ」の遺伝子が、もっと主人公に受け継がれていれば、後半もエネルギッシュな物語になったはずです。

成馬：一方の『おむすび』は、平成という時代を描く難しさに直面していましたね。僕は地元が舞台だったので最後まで楽しかったのですが、阪神淡路大震災とギャル文化、そして栄養士というテーマを詰め込みすぎて、消化不良を起こしてしまった感はあります。

田幸：かつての朝ドラ『瞳』が、ヒップホップと里親制度を組み合わせてカオスになったのを思い出しましたが、NHKという正しい組織と、ギャルという逸脱したカルチャーの相性はやはり悪い（笑）。作り手がギャル文化に対して遠慮しているというか、本気でその精神性を描こうとしていない感じが伝わってきてしまいました。

●2027年にはバカリズム脚本の朝ドラがやってくる

木俣：現代劇の朝ドラは、どうしても震災を描かなければならないという義務のようなものが発生してしまい、純粋な日常を描くのが難しくなっています。『あまちゃん』以降の呪縛とも言えますが、そろそろ歴史的なイベントや災害に頼らない、本当の意味での「現代の日常」を描く朝ドラが観たいですね。無理に笑いを入れようとして空回りするのも、現代劇の難しさです。その意味で、2027年に予定されているバカリズムさん脚本の朝ドラには期待しかありません。ついに朝ドラで刑事ものをやるそうですが、プロデューサーいわく「殺人事件は起きない」とのこと（笑）。おそらく生活安全課などを舞台に、日常の些細な事件やトラブルを描くのでしょうが、大きな歴史的事件や震災がなくても、日常だけで半年間を持たせることができるのか。バカリズムさんなら、その「ただの日常」を面白く描いてくれるはずです。

成馬：僕はもっと飛躍して、「SF朝ドラ」や「宇宙朝ドラ」が観たいですね。前編でも話しましたが、宇宙ものがトレンドになっている今、朝ドラのフォーマットで近未来や宇宙を描くことも不可能ではないはずです。かつて『まんてん』で宇宙飛行士を目指す話はありましたが、あれは訓練シーンが中心でした。そうではなく、例えば歴史改変SFのように「もし戦争の結末が違っていたら」という世界線を描くとか、あるいは舞台設定そのものを近未来のスペースコロニーにするとか。それぐらい大胆なことをしないと、「新しい戦前」と言われる今の時代の空気、閉塞感と隣り合わせの希望は描けないんじゃないかと思っています。

田幸：確かに、大河ドラマでもSF的なアプローチがあってもいいですよね。中島かずきさんの劇団新感線のような奇想天外な時代劇が大河になれば、歴史ファン以外の層も取り込めるかもしれません。

木俣：でも、それを企画している間に現実の政権が変わったり、世界情勢が変わったりして実現しない……なんてこともありそうで怖いですけどね（笑）。

ーー最後に、2025年のドラマシーン全体を振り返っていかがでしたか？

木俣：今日の座談会、いつになく前向きで楽しかったですよね（笑）。これまでの座談会では、作品への不満や業界への憂いが話題になることも多かったですが、2025年は単純に「面白かったね」と言い合える作品が多かった。全体的にドラマの質が底上げされた1年だったと思います。

田幸：本当に豊作でした。一時期は「医療ものと刑事ものしかない」と言われていた時代から、オリジナル作品でこれだけ多様なジャンルが生まれ、質も高くなっている。脚本家の高齢化が叫ばれる一方で、若い才能が確実に育ってきています。秋クールのドラマなどは、放送前はベテラン脚本家の作品に注目が集まっていましたが、蓋を開けてみれば新人脚本家の作品が話題をさらっていった。この新陳代謝は素晴らしいことです。

成馬：特に秋クールは豊作でしたね。日曜劇場も世代交代が成功して新しい時代に入った。塚原あゆ子監督が演出を手掛けた『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）などは、もはや「塚原あゆ子時代」の到来を感じさせる安定感とクオリティでした。かつての池井戸潤原作ブームのような「日本を背負う」重苦しさが抜け、純粋なエンタメとしての面白さが戻ってきた。キャストも演出も平均点が高く、安心し観ていられる。

木俣：新人脚本家が台頭し、ベテランも刺激を受けて新しいことに挑戦する。そしてNetflixのような外資系プラットフォームがスターシステムを維持する一方で、地上波は作家性を重視した作品で勝負する。この住み分けができたことで、ドラマ界全体の風通しが良くなりました。2027年のバカリズム朝ドラに向けて、そしてその先にどんな新しい景色が見られるのか。これからのドラマがますます楽しみになりました。死ぬまでに観たいドラマがたくさんある、というのは幸せなことですね（笑）。（文＝石井達也）