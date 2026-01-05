ソシエダvsA・マドリー スタメン発表
[1.4 ラ・リーガ第18節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 45 喜多壱也
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
MF 46 Ibai Aguirre
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 15 ウマル・サディク
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 18 マルク・プビル
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 10 アレックス・バエナ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 27 Jano Monserrate
MF 34 Julio Díaz
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 37 Iker Luque
監督
ディエゴ・シメオネ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 45 喜多壱也
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
MF 46 Ibai Aguirre
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 15 ウマル・サディク
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 18 マルク・プビル
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 10 アレックス・バエナ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 27 Jano Monserrate
MF 34 Julio Díaz
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 37 Iker Luque
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります