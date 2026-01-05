[1.4 ラ・リーガ第18節](アノエタ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

DF 45 喜多壱也

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

MF 46 Ibai Aguirre

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 15 ウマル・サディク

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 3 マッテオ・ルッジェーリ

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 17 ダビド・ハンツコ

DF 18 マルク・プビル

MF 6 コケ

MF 8 パブロ・バリオス

MF 10 アレックス・バエナ

MF 20 ジュリアーノ・シメオネ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 5 ジョニー・カルドーゾ

MF 11 ティアゴ・アルマダ

MF 27 Jano Monserrate

MF 34 Julio Díaz

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ

FW 37 Iker Luque

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります