俳優の佐野勇斗（27）が8日スタートのテレビ朝日ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）で2026年のスタートダッシュを切る。

松嶋菜々子（52）が主演を務め、東京国税局資料調査課の架空の組織・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）が舞台の物語。佐野は東大卒で、数字に強い財務省キャリアという肩書から、ひょうひょうとした人物を演じている青年という役どころ。「作品のトーンを明るくする役。そこは意識して演じています。僕も（役同様）理系で、実は普段は結構しゃべらない。強いシンパシーを感じています」と明かした。

勧善懲悪の物語で、さまざまな悪徳脱税者を一刀両断していく。「毎話スカッとするお話。最終的に見ていてめっちゃ気持ち良いと思ってもらえる作品」とアピールした。

昨年は日本テレビ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」でゴールデン・プライム帯ドラマ初主演を果たした。所属する男性5人組「M！LK」ではヒット曲「イイじゃん」の歌詞「ビジュイイじゃん」が新語・流行語大賞のノミネート30に選出。目標の一つ、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」にも初出場し、「うれしかったです。成長を体感する出来事となりました」と感慨に浸った。

一躍時の人となったが「周囲に凄い人がいっぱいいる。正直まだまだ」と志は高い。「今年は日本アカデミー賞を受賞したいし、M！LKでメンバー主演作の主題歌をやりたい。紅白も2回目の出場をしたい」と胸の内にはたくさんの野望を秘めている。ドラマのタイトルにちなみ、自身が目指すのは「有言実行の男」。今年も旋風を巻き起こす。（糸賀 日向子）

◇佐野 勇斗（さの・はやと）1998年（平10）3月23日生まれ、愛知県出身の27歳。12年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」への出場をきっかけに芸能界入り。14年、結成されたM！LKの一員に。NHK連続テレビ小説「おむすび」、TBSドラマ「トリリオンゲーム」などに出演。